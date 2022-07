La ruta dels búnquers

La Jonquera disposa d’una nova ruta basada en els antics búnquers de la guerra que han estat recuperats com a mostra de memòria històrica i preservació del patrimoni local. Es tracta d’un itinerari amb què es pot conèixer de primera mà aquests elements defensius que van tenir una gran importància i un paper cabdal en la defensa militar. Fa uns dies es va portar a terme la presentació oficial de la ruta en un acte en el qual hi van ser presents l’alcaldessa de La Jonquera, Sònia Martínez, el director del Museu Memorial de l’Exili, Enric Pujol, els experts Josep Clara, Juan Manuel Alfaro i Adela Geli, així com altres alcaldes de municipis de la zona, propietaris dels terrenys on es troben els búnquers i veïns i veïnes.

Durant la presentació es va posar de relleu que aquests elements militars es poden considerar búnquers d’autor, «ja que tots ells eren diferents i presentaven petites particularitats que els feien únics i singulars». Per això es trobaven camuflats entre el paisatge formant petits turonets i sovint passaven desapercebuts davant determinades mirades. Segons es va explicar durant l’acte a la Jonquera es van arribar a construir més d’una trentena de búnquers entre els anys 1943 i 1955. Eren elements preparats per a metralladora, fusell metrallador, canó antitanc o també com a refugi de persones. Durant l’època franquista es van erigir alguns búnquers pensant en un possible atac militar o invasió des de França. Ara, l’Ajuntament de La Jonquera ha volgut donar un tractament totalment diferent i ha adequat els espais interiors, s’ha arranjat també el seu exterior, s’ha instal·lat un banc i un aparca bicicletes i el que era abans una zona pensada per a la guerra és ara un bonic passeig, segons paraules de la regidora de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme, Lluïsa Macias. L’alcaldessa Sònia Martínez i la regidora de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme, Lluïsa Macias, van obsequiar els propietaris dels terrenys on es troben els búnquers amb un llibre, un pin i les claus dels espais. Després de la intervenció que s’ha portat a terme actualment es poden visitar els interiors de dos dels búnquers situats a La Jonquera i la intenció és poder adequar un tercer, situat al límit del terme municipal d’Agullana. La ruta s’ampliarà i de moment ja es treballa per arribar a un acord amb els propietaris de terrenys on hi ha altres búnquers. El seu exterior ja es pot visitar i la ruta està senyalitzada amb elements verticals de color groc i verd. A l’entrada dels búnquers s’han posat uns faristols amb el nom de l’element un codi QR per conèixer la història i el que representen aquests elements del patrimoni local. Les visites al seu interior són gestionades pel Museu Memoral de l’Exili. Qui hi estigui interessat ha de contactar amb el museu.