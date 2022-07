Les comarques gironines presenten un bon ventall de propostes per sortir de casa aquest cap de setmana. N'hem fet una selecció per a tu.

Salt es vesteix de gala · Fins dimarts 26 · Diversos espais del municipi

Los de Marras, Roba Estesa, Marcel i Júlia, Habla de Mi en Presente, Black Músic Big Band, l’Orquestra Maravella o l’Orquestra Selvatana posaran aquest cap de setmana la banda sonora a la festa major de Salt. Entre les activitats incloses a la programació també hi ha el correfoc (dissabte 23); els castells (diumenge 24) amb els Marrecs de Salt, els Xerrics d’Olot i els Tirallongues de Manresa; la trobada gegantera (dissabte 23 de juliol); o les havaneres amb el grup Arjau (dimarts 26). A més, divendres entre les 17 h i les 22 h també se celebra el Monar Fest al Parc Monar, amb zona lúdica, concerts i dj’s per als més joves.

Notes a Parc amb la JOCG · Dissabte 23 a les 20h · Parc Núria Terés, Girona

La Jove Orquestra de les Comarques Gironines (JOCG) és el projecte pedagògic de la Fundació Metalquimia per a músics d’entre 16 i 20 anys. Presentaran la Simfonia núm.6, en si menor, op.74 «Patètica».

Christina Aguilera a Cap Roig · Dissabte 23 de juliol a les 22h · Jardins de Cap Roig, Calella de Palafrugell

Christina Aguilera és coneguda per la seva poderosa veu i els nombrosos èxits que ha publicat. Al llarg de la seva carrera, ha venut més de 43 milions de discos a tot el món, ha assolit fins a cinc vegades el número u a la llista Hot 100 de Billboard i s’ha convertit en la quarta artista femenina d’encapçalar aquesta llista durant tres dècades seguides (les dècades del 1990, el 2000 i el 2010). La cantautora que ha guanyat sis premis Grammy actuarà aquest dissabte al Festival de Cap Roig i encara hi ha entrades disponibles a la pàgina web del festival.

Maria Hein a Porta Ferrada · Diumenge 24 a les 13h · Escenari Las Vegas, Sant Feliu de Guíxols

La cantautora mallorquina Maria Hein portarà dins el cicle Delicatessen del festival de Porta Ferrada les seves pròpies melodies que es caracteritzen per un so impol·lut que emanen nostàlgia i solemnitat.

Ben Harper · Dissabte 24 a les 22h · La Ciutadella, Roses

Ben Harper, referent del rock-folk americà, actuarà a l’escenari de La Ciutadella de Roses aquest dissabte, dins la programació del festival Sons del Món, acompanyat de la superbanda The Innocent Criminals. La cita musical recupera enguany la normalitat i s’inaugura divendres amb el concert d’Andrés Calamaro.

Música i gastronomia · De divendres 22 a diumenge 24 · Castell de Calonge

Calonge acull aquest cap de setmana el Nomad Festival, una experiència que ofereix tres dies de música en directe i proposa envoltar-se d’un entorn agradable per gaudir de la cultura, gastronomia i comprar a petites marques de proximitat.

La Santa Market · Fins al 28 d'agost, de 18h a 1h · Horse Club, Santa Cristina d'Aro

Concerts en directe, DJ’s, gastronomia i activitats per a tota la família conformen la proposta d’aquest mercat estival que un any més esdevé tot un referent a la Costa Brava. Aquest cap de setmana destaquen els concerts de Downlight, María Isas, The Others, Rumbares o Uisce Jones.

Concurs de focs artificials · De divendres 22 a dimarts 26 · Platja de Blanes

Amb un segle de tradició pirotècnia un dels actes més fascinants i imprescindibles de Blanes és aquest festival de llums, colors i fum que cada juliol porta a les nostres platges a desenes de milers d’espectadors. Els castells de focs es llancen des de Sa Palomera, un marc incomparable per il·luminar el cel i la mirada dels espectadors en unes memorables nits de finals de juliol que també arriben carregades de concerts i ganes de gaudir de les nits a la fresca.