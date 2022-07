El costat fosc de la Fe

Des que L’únic testimoni les va posar més o menys de moda durant els anys 80, les ficcions sobre l’hermetisme de les comunitats religioses han proliferat en els darrers anys, amb aproximacions tan crues com la pel·lícula Martha Marcy May Marlene (sobre una jove que escapa d’una secta, amb una immensa Elizabeth Olsen) o la sèrie documental Wild Wild Country, Por mandato del cielo recull l’herència dels thrillers que mostren les interioritats dels cultes més inquietants i l’aprofita per fer una reflexió molt pertinent sobre les derives morals que afavoreixen l’èxit d’aquest tipus de dogmes. En aquest cas concret, l’acció gira al voltant de la poderosa comunitat mormona dels Estats Units. Quan una noia i la seva filla apareixen assassinades, el detectiu Jeb Pyre es fa càrrec de la investigació i aviat troba els suposats culpables. Al·leguen que ho van fer perquè Déu els va escollir per a aquesta missió. Pyre, un mormó convençut, es veurà obligat a replantejar-se les seves creences quan destapi el costat més fosc de la seva comunitat, en un descens als inferns no exempt d’un bon grapat de girs inesperats.

Basada en el llibre de Jon Krakauer sobre un assassinat real que es va produir el 1984, Por mandato del cielo se les arregla per ser una intriga molt tensa i enigmàtica mentre construeix una paràbola gens convencional sobre la Fe i els seus paranys. Si funciona és perquè els seus set episodis saben dosificar molt bé la descripció dels personatges i els seus secrets, i al mateix temps evita caure en els clixés visuals que l’haurien convertit en una temporada apòcrifa de True Detective. Els fans del true crime quedaran plenament satisfets perquè presenta prou idees esfereïdores perquè s’hi quedin enganxats, però es nota que els seus responsables han preferit potenciar-hi una dura denúncia sobre els perills dels fanatismes. Un dels aspectes més interessants de la minisèrie és el seu repartiment. Andrew Garfield hi fa un dels millors papers de la seva carrera (ha estat justament nominat als Emmy) i hi apareixen secundaris tan efectius com Daisy Edgar-Jones, Chloe Pirrie, Rory Culkin, Sam Worthington, Christopher Heyerdahl o Wyatt Russell. Entre els directors de Por mandato del cielo hi trobem a David Mackenzie, autor d’aquella joia titulada Comanchería.