A l'estiu arriba la calor, la platja i, per a molts, també els viatges. En plena era digital són molts els qui en les seves escapades, bé hagin optat per viatjar fora de les nostres fronteres o per practicar el turisme de proximitat en una casa rural o a l'apartament a la costa, fan fotografies dels entorns que visiten per mostrar a les seves xarxes socials. Avui dia gairebé tothom disposa d'un smartphone, un aparell que amb el temps ha anat millorant considerablement les seves prestacions comptant amb càmeres cada dia més potents i precises. Però, no obstant això, i malgrat que disposem d'un telèfon de gamma alta o mitjana amb gran resolució, és necessari tenir alguns mínims coneixements de fotografia per tal que les nostres postals digitals captin la bellesa d'aquelles ciutats o paisatges que volem retratar. Els experts de Honor, companyia vinculada a Huawei ens donen set senzills consells per treure el màxim profit a les nostres càmeres.

1 - Fes que les teves fotografies brillin amb llum pròpia. Busca entorns clars, ben il·luminats i amb llum natural i evita els grans contrastos. Persegueix les postes de sol i no deixis ningú indiferent! 2 - Subjecta bé el teu telèfon. És preferible que no premis cap botó en fer la fotografia. Fes servir l'obturador de la pantalla per reduir les vibracions i aconseguir el millor resultat. 3 - Evita l'excés de zoom. Robert Capa, el corresponsal gràfic més important del segle XX, va dir que si les teves fotografies no són prou bones és perquè no ets prou a prop. 4 - Assegura't que l'òptica de la càmera està en bon estat. Si les teves fotografies sempre queden borroses o desenfocades, tal vegada és perquè la lent de la teva càmera necessita una neteja. Eixuga amb un drap la lent abans de sortir de casa per obtenir unes imatges més nítides i clares. 5 - El més rellevant no és la càmera, sinó on poses l'ull. Busca la millor posició, no et faci mandra moure’t i troba les millors perspectives. Cuida la composició de les fotografies utilitzant la quadrícula i evita les inclinacions. 6 - Edita les teves fotografies. Els telèfons fan servir, per defecte, el mode d'exposició automàtica. No obstant això, val la pena aprendre a fer servir els ajustaments manuals. Aprofita'ls i puja de nivell. 7- Explica històries. Les imatges transmeten emocions i vivències. Captura els millors moments (sí, només els millors i no el teu esmorzar del diumenge ni el mojito de la nit) i comparteix-los amb la teva família, amics, i per què no, amb els teus followers també.