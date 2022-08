Mas Gelabert · Fins al 28 d’agost · De 18 a 00 h

White Summer celebra des d'aquest divendres 5 d’agost l’inici de la seva edició 2022, en la qual a més celebra una dècada de vida. Va ser el començament de 24 dies replets de capvespres màgics, música en directe, gastronomia de qualitat i per a tots els paladars, mercat de productes, art, espectacles d’animació, jocs i tallers per a nens, i una infinitat de propostes. Amaia, Sen Senra, Los Manolos, Ramon Mirabet, Pol Batlle & Rita Payés, Maria Arnal i Marcel Bagés, Charlie Cunningham o Ferran Palau són alguns dels artistes destacats pel que fa la programació musical d’un esdeveniment que enguany fa un important salt qualitatiu.

Festival de "foodtrucks" · Blanes

Plaça dels Països Catalans · De divendres 5 a diumenge 7 · A partir de les 18 h

El festival compta amb dos principals ingredients per passar una estona entretinguda: menjar servit amb food trucks, música i activitats diverses. Hi haurà furgonetes amb personalitat pròpia de tota mena i caravanes on s’hi trobarà una variada oferta gastronòmica d’arreu del món, apta per a tots els gustos i edats.

Festa major de Caldes de Malavella: De Doctor Prats a Roba Estesa

Diversos espais · Fins dimarts 9 d’agost

Doctor Prats, Roba Estesa, Pachawa o La Loca Histeria són alguns dels grups que passaran aquest cap de setmana per una festa major que compta també amb activitats aptes per a tots els públics.

«Eufòria en concert» · Roses

Escenari de La Ciutadella · Diumenge 7 · 22 h

Mariona Escoda, Triquell, Llum, Scorpio I Edu, cinc dels participants més populars del reeixit talent show de TV3 Eufòria seran aquest diumenge els encarregats de clourela quinzena edició del festival Sons del Món de Roses. Els joves cantants interpretaran temes propis i versions.

Festa major de Castelló d'Empúries

Diversos espais · Fins dimecres 10 d’agost

Del 5 al 10 d’agost tindrà lloc la Festa Major de Castelló d’Empúries. Sis dies plens d’actes lúdics, culturals i familiars per a totes les edats en honor al patró del poble: Sant Llorenç. correbars, pregó, tapes a la fresca, sardanes, trobada de gegants, correfoc, animació infantil, exposicions, castell de focs, i la música de The Tyets, La sra. Tomasa, Doctor Prats i Masovera Barbuda són alguns dels actes més destacats del programa de la festa.

Concert de Downlight · Banyoles

Restaurant Vora Estany · Diumenge 7 · 19.30 h

A les 19.30h, al Restaurant Vora Estany. Concert a càrrec de Downlight.

Abras, a Setcases · Setcases

Plaça Verda · Diumenge 7 · 19 h

A les 19 h, a la Plaça Verda. Concert de Miquel Abras.

Festa Major d'Esclanyà · Esclanyà

Diversos espais · Diumenge 7

A les 12 h. Celebració de la missa solemne amb acompanyament de la Cobla La Principal de Porqueres i l’audició de tres sardanes. A les 20 h. Concert de Festa Major amb l’Orquestra Els Montgrins. A les 22.30 h. Ball de fi de festa amb l’Orquestra Els Montgrins.

Festa Major de Sant Joan · Palamós

Diversos espais · Diumenge 7

A les 10.30 h. Missa de festa major i repic de campanes. A les 12 h. Concert a càrrec del grup Salitge. A les 18.30 h. Plaça Mossèn Gumersind. Hocus Pocus, espectacle de màgia a càrrec d’Eduard Juanola. A les 20 h, a la Plaça de Sant Joan. Audició de sardanes amb la cobla Foment del Montgrí.

Avui comença la Festa Major de Sant Joan, amb activitats per a totes les edats durant el cap de setmana!

Festa Major de Pals · Pals

Diversos espais · Diumenge 7

D'11 a 14 h i de 16 a 19 h, al carrer Paul Companyó, Tobogan aquàtic. A les 19 h, a l’Aparcament Consultori. Concert de Festa Major a càrrec de l’Orquestra Nueva Etapa. A les 23.30 h, a l’Aparcament Consultori. Ball amb l’Orquestra Nueva Etapa.