Fitor, territori de dòlmens

Situat al bell mig de les Gavarres, Fitor no només presenta un entorn de gran bellesa paisatgística sinó que també és un important territori de dòlmens i menhirs. De fet, es presenta el municipi de Forallac com la zona de les comarques gironines que concentra més monuments d’aquestes característiques al mig de la natura. Segons s’assegura a la pàgina web oficial de l’Ajuntament de Forallac a Fitor i a la serra d’en Cals se n’han inventariat una quinzena de menhirs i pedres de sacrificis.

Per conèixer amb més detall aquesta riquesa patrimonial existeixen algunes rutes perfectament senyalades per facilitar als caminants i senderistes la troballa dels monuments. Es tracta de les rutes: els dòlmens de Fitor i els dòlmens de la Serra d’en Cals. Sobre el primer itinerari des de l’apartat de Patrimoni Cultural i Desenvolupament de la Universitat Autònoma de Barcelona detallen que es tracta d’un itinerari fàcil que es pot fer fins i tot amb infants o persones amb mobilitat reduïda tot i que ens adverteixen que el seu tram final no és apte per cadira de rodes. És una ruta petita ja que té 1’6 quilòmetres que es pot fer amb només 45 minuts i que presenta un desnivell molt lleuger de 75 metres.

Durant el recorregut visitarem punts d’interès com l’església de Santa Coloma de Fitor, el Mas Puig i el dolmen i les inscultures del Llobinar. «Gaudirem d’unes bones vistes del campanar de Fitor amb el Montgrí al darrere i caminarem, en la seva part inicial, pel Camí Ral que unia les poblacions de Palamós i Girona. Aquesta ruta passa en la seva major part pels terrenys del Mas Joanola de Ramón Botey i Serra, respecteu-la», ens recomanen.

Pel que fa a la segona ruta, la que passa per la Serra d’en Cals, en aquest cas ja té una dificultat moderada tot i que es pot completar en un matí tranquil·lament en unes quatre hores. Segons ens asseguren des de la UAB, la ruta està especialment dissenyada «per què pogueu introduir-vos a l’entorn natural i la història de les Gavarres, concretament en la seva època prehistòrica».

Al llarg dels seus 10,38 km, els caminants passaran per la Serra d’en Cals i de la Serra Mitjana. «Amb aquesta ruta podreu descobrir una gran varietat del megalitisme present a la zona nord de les Gavarres amb 10 monuments megalítics», segons consta a la descripció.

En la fitxa ens expliquen amb més precisió que la ruta surt de l’església de Santa Coloma de Fitor, des d’on ens dirigirem a Can Marines cap a l’est. D’allà, seguint les marques grogues i blanques del sender de petit recorregut (PR) fins arribar a Mas Cals podrem visitar el Pou de Glaç de Mas Cals i el mateix Mas Cals, situat sobre el Camí Ral». Pel que fa als dòlmens el punt de major concentració de l’itinerari és a la serra d’en Cals «on podrem gaudir de dolmens (Tres Peus, Serra d’en Cals, Tres Caires, Dolmen de les Maries , Pedra dreta de les Tres Finques, ...).