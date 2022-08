El lleó venjatiu

Des de Anaconda fins a Megalodón, els estius sempre regalen pel·lícules amb pressupost de superproducció però ànima de sèrie B protagonitzades per tot tipus de bèsties que, per una circumstància o una altra, decideixen que els humans ens hem de posar a la cua de la cadena alimentària. Aquest és un subgènere que mai no ha evolucionat del tot, però que gairebé sempre funciona a les taquilles internacionals i, al mateix temps, també és carn de degradació televisiva tal i com l’enteníem abans de les plataformes, generant infinitat de telefilms de sobretaula (preferiblement europeus) on la bestiola digital sembla fet a l’era Spectrum. És una paradoxa curiosa, aquesta, que se sustenta en l’evidència que ni una sola d’aquestes pel·lícules, ja sigui de les cares o de les casposes, s’aparta del manual de las monster movie tradicional. La d’aquest estiu porta per eloqüent títol La bestia i és una variant també molt estesa: la que suma aventures africanes, llegenda local i animal emprenyat. Pot semblar una més del piló, però el seu director és ni més ni menys que el cineasta islandès Baltasar Kormákur, un artesà que ha brillat tant en pel·lícules (Contraband, 2 guns) com en sèries (Atrapados, Katla), mentre que el seu guionista, Ryan Engle, ha demostrar conèixer bé els mecanismes del cinema comercial a Proyecto Rampage, Non-Stop (Sin escalas) o El pasajero.

La bestia té com a protagonista el doctor Nate Samuels, que afronta com pot el dol per haver perdut la seva dona. Com que s’adona que no és tan fàcil superar-ho, decideix portar les seves filles a Sudàfrica, el lloc on va conèixer la seva mare, per tal que coneguin els espais on ella va ser feliç. Una vegada a la zona, Samuels es retroba amb vells coneguts i porta les noies a una reserva d’animals famosa pel seu respecte a la fauna. Però aviat topen amb un lleó perseguit per uns caçadors furtius que, cansat de ser la presa, ha pres la determinació de posar les coses al seu lloc. Atrapats en el jeep amb el qual feien la visita, incapaços de comunicar-se amb ningú, els protagonistes hauran de posar a prova el seu instint de supervivència i reunir el valor necessari per enfrontar-se al lleó.

La bestia és una d’aquelles pel·lícules que no enganya: la trama és nítida, les pretensions son minses i la durada, 93 minuts, idònia. Del que es tracta és de deixar-se endur per les escenes de suspens i descobrir, a mesura que avança el metratge, que el lleó és el veritable heroi de la funció. El repartiment està encapçalat per Idris Elba, Sharlto Copley, Iyana Halley, Mel Jarnson i Leah Jeffries, que ja està rodant la sèrie sobre Percy Jackson que estrenarà a la plataforma Disney Plus.