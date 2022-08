La llum fa forma

Ser fotògraf no vol dir tant saber manipular determinats artefactes mecànics i digitals (tot i que també) com aprendre a mirar en direccions que, sovint, resulten inèdites o sorprenents per a la majoria. Daniel Loewe ho sap bé i des de ben aviat, en part gràcies al fet d’haver nascut en una família que regentava una botiga de fotografia i d’haver rebut, per part seva, la primera càmera amb només set anys. D’aleshores ençà l’ofici, insistim, ha estat el de mirar: arreu del món, com a fotoperiodista, però també com a fotògraf d’arquitectura i paisatges.

Des d’ahir Loewe presenta al cèntric Hostal Cristina de Cadaqués una selecció d’imatges que ens conviden a redescobrir, en rigorós blanc i negre, la localitat empordanesa: l’autor ens recorda que, més enllà del brogit estiuenc, la llum i les formes existeixen en perfecta harmonia.