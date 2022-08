Les comarques gironines presenten un bon ventall de propostes per sortir de casa aquest cap de setmana. N'hem fet una selecció per a tu.

Música, animació i correfoc a Roses · Fins dilluns 15 d'agost · Diversos espais del municipi

Los40 on Tour, Serial Killerz, Roba Estesa, Gertrudis, The Tyets, La Fúmiga, Clima i l’Orquestra Maribel seran els encarregats de posar la banda sonora a una festa major que recupera la seva normalitat. Enguany la Festa Major de Roses també recupera la realització d’un Correfocs que tindrà lloc la nit del diumenge. L’inici tindrà lloc a les 21.30 h a la plaça del Teatre Municipal i acabarà a la Ciutadella, recorrent plaça de l’Empordà, carrer Girona, carrer de l’Escorxador, carrer Tarragona, carrer de la Mainada, carrer del Castell de la Trinitat, carrer de Lluís Companys, carrer de Sevilla i Ronda Miquel Oliva Prat.

Els èxits de Kool & The Gang · Dissabte 13 a les 22:30h · Guíxols Arena de Sant Feliu

Els Màquina de fabricar èxits de funk, soul i música disco durant les dècades dels 70 i 80, Kool & The Gang arriben a Porta Ferrada amb himnes com ara Jungle Boogie, Open Sesame o Summer Madness.

El Pot Petit a Portalblau · Diumenge 14 a les 20:00h · Forum Romà d'Empúries a L'Escala

El Pot Petit arriba al Portalblau amb Vull cantar i Vull ballar. Tota una declaració d’intencions. Un espectacle molt festiu que combinarà la música i els titelles amb els millors temes dels seus discos.

Festa Major d'Amer · Del dissabte 13 al dimecres 17 d'agost · Diversos espais d'Amer

La celebració del 40è Aplec Nocturn de la Sardana, amb la Cobla Osona, donarà aquest dissabte dia 13 d'agost el tret de sortida a una festa major que fins dimecres 17 omplirà el municipi amb activitats per a tots els públics. Destaquen actes com el pregó, que tindrà lloc dissabte i anirà a càrrec de l'humorista Peyu, els concerts de La Salseta del Poble Sec (diumenge), l'Orquestra Diversiones (dilluns) o Miquel del Roig (dimarts). També hi haurà cercaviles, ballades de sardanes o espectacles d'animació infantil.

Un tribut als ABBA · Diumenge 14 a les 22:00h · Masia Mas Gelabert de Pals

El grup de versions Waterloo - The Best of ABBA repassa el sensacional ascens a la fama del grup de pop suec i el recrea de manera impecable. Des de l’icònic Waterloo, Mamma Mia i Voulez Vouz i molt temes més, l’espectacle és una experiència que cap seguidor de la formació sueca es pot perdre.

Festa Major de La Bisbal d'Empordà · De diumenge 14 al dijous 18 d'agost · Diversos espais de La Bisbal d'Empordà

Després de dos anys de celebracions adaptades a la situació sanitària, enguany sí: la Bisbal d'Empordà viurà una Festa Major com les de sempre, d'allò més completa, on caldrà triar detingudament el que es vol veure i en què es vol participar: a causa de la gran quantitat d’activitats que hi ha.

Més de quaranta actes a les Festes de Banyoles · Fins dimarts 16 · Diversos espais

La programació inclou una quarantena d’actes per a tots els públics. Germà Negre, Fetus o l’Orquestra Maribel seran els caps de cartell d’una programació que recuperarà les activitats de cultura popular tradicionals de les Festes d’Agost amb els correfocs, cercaviles i castellers, així com el Carnaval d’Estiu.

Un carnaval brasiler · Diumenge 14 a les 18:00h · La Santa Market, Santa Cristina d'Aro

Un trosset del famós Carnaval de Río de Janeiro arriba aquest diumenge a La Santa Market de Santa Cristina omplint el recinte de disfresses, samba i plomes. La festa comptarà amb actuacions en directe, grups d’animació i moltes sorpreses que s’aniran revelant al llarg de la celebració.

Concurs de la cançó de Salitja · De divendres 12 a dilluns 15 · Salitja

El reconegut concurs de la cançó de Salitja reunirà aquest any damunt de l’escenari fins a trenta-quatre participants en un cartell que reuneix a grups de disciplines musicals molt variades. El concurs, inclòs dins de la programació de la festa major, gaudeix d’una gran trajectòria com ho demostra el fet que aquest any s’arriba a la 43ena edició. El concurs tindrà lloc dilluns 15 a les 19 h a la plaça Major de Salitja.