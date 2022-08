El tercer cap de setmana d'agost arriba carregat de propostes i idees per passar un gran cap de setmana fora de casa. Des de festes majors fins als millors concerts són algunes de les activitats que hem seleccionat.

Manel dona el tret de sortida al festival Som de Mar de Lloret de Mar

Divendres 19, 22 h

Manel seran els encarregats de donar el tret de sortida a la tercera edició del festival Som de Mar de Lloret de Mar, en un dels escenaris més emblemàtics de la Costa Brava: els Jardins de Santa Clotilde. Els quatre membres del grup pujaran a l’escenari del certamen lloretenc per presentar els temes del seu darrer disc, Per la bona gent (2019), i del seu EP L’Amant Malalta (2021). Tot i això, no perdran l’ocasió de repassar vells temes actualitzats com el «remix» d’Al Mar! amb Mi Gente, de J Balvin, o la nova versió de Captatio benevolentiae. Pel festival també hi passaran artistes com Els Pets, Rosario Flores o Joan Dausà, entre d’altres.

Estopa tanca el Porta Ferrada celebrant dues dècades de música

Diumenge 21, 22 h

Estopa, els germans més carismàtics de l’escena musical espanyola, arriben al festival de Porta Ferrada amb la gira Fuego, una gira ideada per a celebrar els seus 20 anys de carrera musical.

El pop d'Amaia Romero al White Summer de Pals

Dissabte 20, 22 h

Amaia Romero, una de les veus revelació del pop-indie espanyol, presentarà dissabte el seu últim treball Cuando no sé quién Soy (2022), produït pel músic i productor de Castelldefels, Alizzz.

Dani Martín se'n va de festa a Puigcerdà

Divendres 19, 22 h

La gira Qué caro es el tiempo de Dani Martín s’atura, avui a les 21h, al Summerfest Cerdanya. La veu de El Canto del Loco homenatja la seva banda de tota la vida amb el disc que presenta: No, No Vuelve, on es reimaginen els grans temes del grup acostant-los a sons més actuals.

Correfoc d'aniversari dels Ducs del Foc a Torroella de Montgrí

Dissabte 20, 22.30 h

Els Ducs del Foc celebren 25+1 anys i ho fan amb un correfoc al seu municipi, Torroella de Montgrí. Els acompanyaran Les Gàrgoles de Banyoles, els Pim Pam Pum d'Olot, els d'en Pere Botero de Salt i Els Senyors del Foc de Castelló d'Empúries.

Maria del Mar Bonet amb la Big Band Begues al Castell de Calonge

Dissabte 20, 22 h

El F’Estiu acull avui un projecte que té arrels profundes. Després de cinc dècades de carrera, Maria del Mar Bonet proposa un recital molt especial, al capdavant de la Big Band Begues, per interpretar un repertori que fon el Mediterrani amb el jazz i el vell swing.

Mercat Medieval a Castell d'Aro

Dissabte 20 i diumenge 21, durant tot el dia

Castell d’Aro fa un viatge en el temps al llarg de tot el cap de setmana en el marc del Mercat Medieval de Castell d’Aro. Els carrers del nucli antic i la plaça Poeta Sitjà del poble s’ompliran de parades d’artesania i alimentació, mentre a la plaça Lluís Companys s’hi establirà l’espai de restauració.

Festa Major de Bordils

Dissabte 20 i diumenge 21, durant tot el dia

La Festa Major de Bordils torna a programar la Nit Jove amb propostes com el grup de versions gironins La Masovera Barbuda, els «rumberos» Bananna Beach, i els dos punxa-discos Miquel González i Animal DJ. El dissabte també hi haurà concerts, dels quals en destaquen el de l’Orquestra Di-versiones. A part, durant tot el dia hi haurà actes per a tota la família i totes les edats.

Festa dels Copatrons de Blanes

Divendres 19, dissabte 20 i diumenge 21, durant tot el dia

A Blanes ja està tot a punt perquè, a partir d’avui i fins diumenge, el municipi on neix la Costa Brava allotgi un bon grapat d’esdeveniments amb motiu de la Festa dels Copatrons, Sant Bonós i Sant Maximià. Durant tres dies hi haurà actes per a tots els gustos: culturals, tradicionals, lúdics, populars i esportius.