El ressò del passat

Joc de trons va ser un fenomen tan mundial que va arribar un punt que els debats sobre la sèrie es feien capítol a capítol. En algunes ocasions això feia que es perdés perspectiva sobre l’evolució dramàtica de la història (hi ha episodis que són gairebé avorrits i es deia poc) i en d’altres s’infravaloraven algunes del les seves fites, per allò tan típic de perdre el respecte a una ficció pel fet de tornar-se mainstream. Sigui com sigui, just després d’emetre’s el seu controvertit final, va començar el ball de rumors sobre què faria HBO per continuar aprofundint en l’univers de la sèrie. Es parlava de tot tipus de possibilitats, des d’un spin-off centrat en algun dels personatges principals fins a una seqüela oficial, passant per reboots ambientats en el mateix context narratiu. La plataforma va anar descartant projectes fins que finalment es va quedar amb La Casa del Dragón, que és una sort de preqüela ambientada tres segles enrere i que busca posar llum a esdeveniments explicats però no mostrats a Joc de trons.

L’expectació està més que creada, però té dos reptes al davant: primer, sobreviure a les odioses comparacions amb la sèrie mare (i més tenint en compte que és pràcticament del mateix equip) i després fer front a una dura competència, la versió d’Amazon d’El senyor dels anells que s’estrena d’aquí a un parell de setmanes i que apunta al seu mateix target de públic. La Casa del Dragón se centra en els avantpassats de Daenerys, els Targaryen, en el moment exacte que el seu regne comença a patir unes amenaces que canviaran el seu destí com mai s’haurien imaginat. La sèrie, doncs, apel·la a l’essència de Joc de trons: aquí del que es tracta és de barrejar conspiracions platines, traïcions inesperades, tensions sentimentals i, naturalment, molts dracs. Els tràilers apunten a una atmosfera i un to molt semblants als de la sèrie originals, però faltarà veure si els personatges, també nascuts de la ploma de George R.R, Martin, tenen el carisma suficient com per enganxar igual que els seus predecessors. El repartiment, molt notable, està encapçalat per Paddy Considine, Emma D’Arcy, Milly Alcock, Olivia Cooke, Emily Carey, Steve Toussaint, Eve Best, Fabien Frankel, Sonoya Mizuno, Rhys Ifans, Ryan Corr, Jefferson Hall, David Horovitch, Graham McTavish, Matthew Needham i Matt Smith, que sempre és una garantia de solvència. La banda sonora ve firmada per l’autor de Joc de trons, Ramin Djawadi, que té el desafiament gens còmode d’estar a l’alçada d’ell mateix.