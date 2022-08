Vallter també a l’estiu

L’estació d’esquí de Vallter ha preparat aquest estiu i fins a l’11 de setembre vinent una sèrie d’activitats que permeten gaudir d’esports com el senderisme o el ciclisme, completar rutes a peu enmig de la natura o fins i tot pujar a un telecadira que ofereix unes vistes panoràmiques espectaculars. Vallter es pot gaudir durant tot l’any i ara és una bona ocasió també per portar a la pràctica activitats que ens permetran estar en contacte directe amb la natura.

Les experiències que podem fer són diverses, però n’hi ha una que ben segur no deixarà indiferents als visitants. Entre les principals activitats familiars, destaca el passeig panoràmic en el Telecadira Jordi Pujol Planella, que acosta els visitants fins als 2.535 m de Marmotes i permet visitar el naixement del riu Ter i arribar fins a l’anomenat Mirador de la Costa Brava. Els dies que fa bon temps i està el cel net des d’aquest punt del Ripollès es poden observar les platges del Golf de Roses així com altres punts del territori català com el Ripollès, la Garrotxa o el Pla de l’Estany, segons expliquen els promotors de les activitats.

A més, l’estació compta amb tres rutes senyalitzades per al públic familiar que no presenten gaire dificultat. A les persones que hagin adquirit el bitllet per al telecadira, se’ls lliurarà un mapa de senderisme i als més menuts, un joc de pistes per pintar.

Els amants del ciclisme tenen també una gran oportunitat a l’estació gironina. El port que ascendeix fins a la zona de les pistes és considerat de primera categoria i forma part de curses de tan nivell com la Volta Ciclista a Catalunya.

Qui vulgui fer senderisme té a la seva disposició un marc natural grandiós. La pràctica de senderisme i trail running està garantida amb la possibilitat d’ascendir fins a cims tan emblemàtics com el Pic de Bastiments (2.881m), El Gra de Fajol (2.714m) o el Pic de la Dona (2.702), entre d’altres. I qui opti per un repte una mica més professional ha de tenir en compte que el diumenge 28 d’agost, Vallter acollirà la desena edició de la Marrana SkyRace, la tradicional cursa de muntanya que enguany comptarà amb dos recorreguts: la Volta del Gegant, de 23 km i amb 1.900 metres de desnivell; i el Circ de Morens, d’11 km i amb 1.100 metres de desnivell.