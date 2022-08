Les comarques gironines presenten un bon ventall de propostes per sortir de casa aquest cap de setmana. N'hem fet una selecció per a tu.

Diversiones acomiada l'estiu · Divendres 26 a les 18h · Sant Antoni

Després de dos anys d’aturada per la pandèmia, aquesta tarda torna la Diverbeach, la festa amb què Di-Versiones acomiada l’estiu a Sant Antoni de Calonge. Aquest any la cita confia arribar als 10.000 assistents, a qui anima a presentar-se vestits de colors fluor i amb molts complements. La festa arrencarà a partir de les sis de la tarda amb l’actuació del grup local Diamond Stick, que a dos quarts de vuit passaran el relleu al concert de Di-Versiones. Després també hi haurà un DJ. A més de música, l’organització promet una tarda-vespre d’humor i gresca gratuïta per compartir amb els amics i la família.

Taburete tanca el Summerfest · Dissabte 27 a les 22h · Camí de Sant Marc de Puigcerdà

La primera edició de Summerfest Cerdanya, que va començar el dia 13 d’agost, s’acomiada aquest dissabte amb el concert de Taburete, pel qual s’han exhaurit les entrades.

Els Pets clouen el Som de Mar · Dissabte 27 a les 22h · Jardins de Santa Clotilde de Lloret de Mar

L’actuació d’Els Pets posarà el punt final demà a la tercera edició del Som de Mar, que ha dut fins els jardins de Santa Clotilde artistes com Rosario, Sergio Dalma, Blaumut o Coque Malla.

Besalú medieval · Dissabte 27 i diumenge 28 · Nucli antic de Besalú

Besalú recupera el Besalú Medieval després de quatre anys. Durant tot el cap de setmana la vila comtal recula en el temps amb propostes de tota mena ambientades en l’Edat Mitjana, com ara visites guiades, espectacles musicals, cercaviles o un mercat medieval.

Recta final del FITAG · Divendres 26 i dissabte 27 · Girona, diversos espais

El Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona (Fitag) encara la seva recta final d’una edició en què hi han participat vint-i-nou grups de teatre amateur de Catalunya, les illes Balears, el País Basc, Aragó, Astúries, Castella - la Manxa, Galícia, Navarra, Colòmbia, l’Argentina, el Perú, Ucraïna, Mèxic, Portugal i Suïssa.

Fi de la schubertíada · Diumenge 28 a les 19:30h · Canònica de Santa Maria, Vilabertran

Fidels a la seva cita de cada any el Quartet Casals clourà la 30a edició de la Schubertíada. Enguany els seus membres han volgut sumar-se a la festa interpretant el Quintet amb piano, op. 81 d’Antonín Dvorák. L’actuació de quartet català comptarà amb el pianista Christian Blackshaw.

Festa Major de Sant Genís · Tot el cap de setmana · Torroella de Montgrí, diversos espais

La Festa Major de Torroella torna a programar un ventall ampli d'activitats per a tota la família. Des de cercavila de gegantons i capgrossos, passant per activitats infantils fins a un bon grapat de concerts i propostes musicals. Hi seran Miquel del Roig, Serial Kilerz i Oreig de Mar amb les seves havaneres.