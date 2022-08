Les festes enyorades

Un dels temes preferents de la comèdia nord-americana moderna el salt a la maduresa i les seves conseqüències, des de la constatació que ja no pots anar lligant a bars com un adolescent si no vols fer el ridícul fins a la impossibilitat de muntar-te una festa en condicions perquè ja no et pertoca per edat o per responsabilitats. El guionista i director John Hamburg ha brillat, justament, gràcies a dos títols que aborden alguns d’aquests temes, Y entonces llegó ella i, sobretot, Te quiero, tío, que és gairebé un compendi de les grans crisis de la masculinitat contemporània. Ara torna a la càrrega amb una producció original de Netflix que fa pinta de convertir-se en un dels grans èxits estiuencs de la plataforma.

Tiempo para mi és la història de Sonny, un pare de família que ha deixat enrere la seva vida de festes i hedonisme per ocupar-se de la vida personal i professional. Quan la seva dona i els seus fills marxen de cap de setmana, s’adona que té temps per a ell per primera vegada en molt, molt temps. Disposat a reprendre vells costums, contacta amb Huck, un antic company de barra que continua vivint com si encara estigués a la universitat, sense límits ni horaris. Plegats passen un cap de setmana donant-ho tot, però cada cop es fiquen en embolics més esbojarrats i Sonny acaba retrobant-se amb coses d’ell mateix que havia oblidat. Tiempo para mi no deixa de ser una represa del llegat de pel·lícules com Te quiero, tío o la saga Resacón en Las Vegas, totes elles protagonitzades per homes que han confós tenir una família amb deixar de ser la persona que eren. Hamburg, que coneix molt bé els mecanismes del gènere, firma aquí una divertidíssima resurrecció d’aquest tipus d’històries en què conviuen gags una mica obvis amb d’altres que retraten molt bé el complex de Peter Pan. Hi juga molt a favor que Hamburg és molt honest amb els seus plantejaments (no és Billy Wilder, ni pretén ser-ho) i que té al capdavant dos actors amb una habilitat més que contrastada per a la comèdia, Kevin Hart i Mark Walhberg. La seva química, evident des de la primera escena que comparteixen, és la veritable essència de la pel·lícula. Al seu costat destaquen les aportacions de Jimmy O. Yang, Luis Gerardo Méndez, Tahj Mowry, Melanie Minichino i la gran Regina Hall.