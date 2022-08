L’animació espanyola ha donat unes quantes alegries en els darrers anys, però comercialment la gran triomfadora ha estat la de Tadeu Jones. La primeta entrega era un deliciós homenatge a Indiana Jones i al cinema d’aventures clàssic, però sobretot el que la convertia en una experiència molt recomanable era la seva vocació d’entreteniment divertidíssim i sense complexos. A més, tècnicament era molt efectiva, i per això es va convertir en un producte molt competitiu a nivell internacional.

A diferència del que acostuma a passar, la seqüela era fins i tot millor: a banda que expandia el seu univers de referències i homenatges, era encara més solvent des del punt de vista tècnic i introduïa un personatge, el de la mòmia, que afavoria gags i diàlegs absolutament memorables. La justa mesura de la qualitat d’aquest tipus de pel·lícules és la seva capacitat d’atraure nou públic quan estrena noves entregues, i Tadeu Jones 2 ho va aconseguir amb escreix tant a casa com a fora.

Ara ens arriba als cinemes l’esperada tercera part, Les aventures de Tadeu Jones 3: La taula maragda, que també s’estrena en català i té el repte principal de no abaixar el nivell. Com que la derivada egípcia li va funcionar tan bé a l’anterior, aquesta aposta pel mateix imaginari però respectant la fórmula de la saga (acció, humor i picades d’ullet al públic adult) i mirant de fer evolucionar els personatges principals.

Dirigida de nou per Enrique Gato i coproduïda pel gironí Edmon Roch (admirable, per cert, la persistència dels seus màxims responsables a ser fidels a l’equip tècnic de la pel·lícula original), La taula maragda se centra en els esforços del seu protagonista per trobar una relíquia que pot trencar la maledicció que arrossega la mòmia. Serà, també la seva nova oportunitat per demostrar a la comunitat arqueològica que és molt més que un admirador dels grans exploradors i que les seves aventures tenen un impacte real a la nostra història.

Aquest cop el seu viatge arreu del món el farà passar per Egipte, Chicago, Mèxic i Egipte. Però per més canvis d’escenaris que hi hagi, els seus aliats, amb Sara al capdavant, seran al seu costat per ajudar-lo.

El planter de veus del doblatge compta amb vells coneguts i nous fitxatges com Óscar Barberán, Lluís Posada (la seva feina amb la mòmia és absolutament magnífica), Michelle Jenner, Anuska Alborg, Alexandra Jiménez, Tito Valverde, Cecília Suárez, Berta Cortés, Claudio Serrano i José Corbacho. La banda sonora torna a anar a càrrec de Zacarías M. de la Riva.