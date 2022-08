Trenta artistes

Tres dècades al capdavant d’una galeria no són poca cosa, més encara quan el compromís es màxim. Ells ho expliquen millor: «Quan pensem en organitzar un esdeveniment per celebrar els 30 anys de la nostra galeria Horizon ens venen a la ment les complicitats, els riscos, les apostes, les empaties que al llarg del temps s’han establert entre nosaltres, la galeria i els artistes que repetidament han mostrat la seva feina». En aquest sentit, insisteixen, «s’han creat vincles d’amistat amb persones que ens han visitat durant aquests trenta anys. Venir a la galeria per veure una exposició d’art és un acte de voluntat i requereix un cert esforç. Colera, mar i tramuntana, pot ser acollidora però no sempre ens ofereix la seva cara més amable. Sempre hem agraït els visitants que cridats per les nostres propostes i moguts pel seu interès per l’art s’han desplaçat al nostre indret».