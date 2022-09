El meu tresor

La trilogia de El senyor dels anells firmada per Peter Jackson pot agradar més o menys, però és indubtable la seva influència en la cultura popular moderna. A banda d’això, té molts moments per a la posteritat, una construcció de personatges que encara ressons a nombrosos productes hereus (hola, Joc de trons) i l’honor d’haver arrasat a la cerimònia dels Oscar, on el gènere semblava condemnat a aspirar només als premis tècnics. Quan Amazon va anunciar que faria una sèrie basada en l’imaginari creat per J.R.R. Tolkien, d’entrada era inevitable pensar que era una temeritat: el record de la trilogia de Jackson era massa poderós com per esmenar-lo o adaptar-lo a la narrativa serial sense morir en l’intent. Però ha acabat resultant que es tracta d’una preqüela, una mica com el que ha fet La casa del dragón respecte a la seva font d’inspiració, que busca expandir l’univers de la saga sense perdre de vista els seus principis fonamentals. El senyor dels anells: els anells de poder arriba avui a la plataforma amb una implicació molt directa del cineasta català J.A. Bayona (firma els seus dos primers episodis) i amb l’objectiu de convertir-se en el gran esdeveniment televisiu de l’any.

La sèrie se situa milers d’anys abans dels fets que totes i tots coneixem, quan Frodo, Aragorn i els seus aliats lliuren la batalla definitiva contra Sauron. La història ens mostra uns regnes en relativa harmonia, en què els seus habitants han après a conviure amb les seves diferències i singularitats. Però quan un llegendari anell emergeix de les profunditats de les muntanyes, els protagonistes es veuran obligats a participar en una guerra de conseqüències imprevisibles. Fins al punt d’obrir camins on alguns vells (però futurs) coneguts comencen a dibuixar-se en l’horitzó. La sèrie, que s’estrena doblada i subtitulada al català, està formada per vuit episodis i compta amb un extens i interessant repartiment encapçalat, entre d’altres, per Markella Kavenagh, Morfydd Clark, Joseph Mawle, Maxim Baldry, Robert Aramayo, Nazanin Boniadi, Owain Arthur, Ian Blackburn, Ismael Cruz Cordova, Sophia Nomvete, Tyroe Muhafidin, Tom Budge, Charlie Vickers, Lenny Henry, Peter Mullan i Benjamin Walker. La banda sonora ve firmada per Howard Shore, que hi cedeix els famosos temes de la trilogia cinematogràfica, i Bear McCreary, compositor de The Walking Dead o Battlestar Galactica.