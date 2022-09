Un nou repte a Olot

L’artista i ara gestora ho diu sense embuts: «He acceptat el repte d’assumir la direcció d’exposicions de L’Àmbit Espai d’Art, el símbol de la resistència de les galeries olotines, donat que és la darrera que roman oberta i ben oberta en una ciutat on fins fa pocs anys, com qui diu, n’hi havia més que bars. En aquest sentit, Prats afirma estar molt «agraïda a l’Associació Àmbit Sant Lluc de fer-me confiança per donar contingut a les sales de la planta baixa de Can Constans, on aquests darrers mesos hi he deixat la grapa comissariant l’exposició col·lectiva anual de socis». La primera mostra d’aquest nou cicle es presenta avui i serà de l’artista Abelló Cirera, una reflexió sobre les geometries infinites.

Poc a poc, espero anar posant les idees i l’empremta, primer petita perquè la programació ja estava elaborada fins el gener de 2023, i després sí nodrint plenament aquest preciós espai, com diu el seu nom, «d’Art», situat al bell mig de la capital de la Garrotxa.