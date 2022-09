El veterà cineasta australià George Miller és d’aquells creadors que roda relativament poc, però quan ho fa mai deixa indiferent. Després d’anys de silenci, més dels desitjables, va estrenar Mad Max: Fury Road i va redefinir el cinema d’acció tal i com el coneixíem. Malgrat que semblava que el seu èxit el portaria a ser més constant, ha tornat a trigar un temps a posar-se rere una càmera. I ha resultat que el projecte escollit és una pel·lícula que té molt de desconcertant i a estones fins i tot fallida, però també és de les que guanyen a mesura que les penses i està plena d’idees (sobretot visuals) molt suggeridores. Basada en un relat curt d’A.S. Byatt, Tres mil años esperándote és un desafiament a unes quantes coses: per començar, a les expectatives de l’espectador, que es veu abocat a endinsar-se en un univers en què les regles del joc són realment extravagants, però principalment és una esmena a la faula fantàstica tradicional, ja que aquí no es tracta tant d’oferir un espectacle visual com de reflexionar sobre com ens relacionem amb els nostres èxits i fracassos. Possiblement no acabarà de quallar a les taquilles d’arreu del món, però no hi ha dubte que és una pel·lícula poc convencional que pot erigir-se, a la llarga, en objecte de culte. La protagonista és la doctora en literatura Alithea Binnie, una dona que ha assolit una certa plenitud personal i professional però no deixa de sentir que li manca alguna cosa. Un bon dia, remenant objectes antics, troba una làmpada amb un geni a dins. Quan aquest li ofereix tres desitjos, Alithea dubta de què respondre perquè no vol malgastar un do com aquest en coses materials o anhels arbitraris. El geni, que només recuperarà la seva llibertat si ella li diu què vol, comença a explicar-li el seu passat perquè entengui quins desitjos poden ser de veritable utilitat per a una felicitat sense matisos.

La relació dels personatges, i les seves fugues a un univers fantàstic realment desarmant, és l’eix d’una pel·lícula molt ben interpretada per Idris Elba, Tilda Swinton, David Collins, Alyla Browne, Hayley Gia Hughes, Angie Tricker, Sarah Houbolt, Kaan Guldur, Jason Jago i Aska Karem.