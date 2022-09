La boda de la meva filla

Julia Roberts i George Clooney han treballat plegats en unes quantes ocasions (són un total de cinc, i la darrers d’elles la molt interessant Money Monster, dirigida per Jodie Foster), però si alguna cosa els distingeix és que, ja sigui junts o per separat, són dues de les darreres grans estrelles del Hollywood modern. Sí, hi ha d’altres actrius i actors amb molt talent i potencial per a la taquilla, però són poques i pocs els que acaben assolint la categoria de mites vivents, com aquells rostres que encara associem al cinema clàssic o a la confecció de pel·lícules més grans que la vida mateixa. Roberts i Clooney són el paradigma d’aquest Olimp contemporani, intèrprets carismàtics i versàtils que transcendeixen el producte que protagonitzen perquè al final ells són el principal (i a vegades l’únic) motiu per degustar-lo. En aquest sentit, si Viaje al paraíso és bona o no (els tràilers apunten a que no ho serà gens) és el de menys: aquesta pel·lícula no té cap altre objectiu que retornar les seves estrelles al gènere que els va donar les primeres alegries de la seva carrera i, sobretot, afavorir que es puguin riure personalment de la constatació del pas del temps. Aquí Roberts i Clooney reprenen la guerra de sexes tal i com ‘ha concebut el gènere des de fa gairebé un segle, però el més significatiu és que, a diferència d’altres col·legues de professió, abracen la seva maduresa sense complexos.

Escrita i dirigida per Ol Parker, autor d’aquell despropòsit formal que era Mamma Mia: Una y otra vez, Viaje al paraíso se centra en una parella divorciada que es comuniquen exclusivament pels temes que afecten la seva filla Lily. No és que s’odiïn molt, però és que tampoc veuen clar si s’estimen gaire. Quan Lily els anuncia que ha conegut l’home de la seva vida i es vol casar a Bali, els protagonistes hauran de superar les seves diferències per provar d’impedir que la seva filla cometi el mateix error que van cometre ells 25 anys enrere. El problema és que els preparatius de la boda no paren de crear situacions una mica incòmodes per a una parella de divorciats amb una missió secreta. Al costat de Julia Roberts i George Clooney, que sempre han tingut una química extraordinària, trobem secundaris tan eficaços com Kaitlyn Dever, Lucas Bravo, Senayt Mebrahtu, Talha Şentürk, Maxime Bouttier, Leo Castro, Murran Kain, Sean Lynch o Billie Lourd. L’única incògnita és saber si una pel·lícula tan tradicional en les formes (és una comèdia romàntica que apel·la a les essències del gènere durant els anys 80 i 90) té cabuda a l’oferta actual de les sales de cinema.