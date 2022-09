L’origen del monstre

Estrenada l’any 2009, La huérfana és una esplèndida pel·lícula de terror que explora les pors més domèstiques, i ho fa entrant en matèria sensible (una adopció i la possibilitat que la criatura tingui un costat fosc) amb elegància i una atmosfera asfixiant. De fet, el director català Jaume Collet-Serra hi fa una de les seves habituals declaracions d’amor a Hitchcock, present a unes quantes solucions visuals. Una de les claus del film és el seu inesperat gir final: ja no només perquè és profundament pertorbador i dóna un nou sentit a la història, sinó perquè justifica la possibilitat de fer una preqüela amb la mateixa actriu protagonista sense que sembli estrany. Això és exactament el que fa La huérfana: Primer asesinato, que no resulta tan rodona com la seva predecessora (en gran mesura perquè era impossible que generés el mateix efecte sorpresa) però és un notable exercici de mal rotllo en què brilla de nou la interpretació de la gran Isabelle Fuhrman. La capacitat de l’actriu per fer creïbles les motivacions del monstre resulta tan terrorífica com fascinant.

Dirigida per William Brent Bell, tot un artesà de la sèrie B dels darrers anys, la cinta mostra el moment exacte que Lena s’escapa d’un hospital psiquiàtric de Rússia i es converteix en la càndida nena Esther en arribar als Estats Units. Sense presses, calculant molt bé els seus moviments, la nena decideix fer-se passar per la filla desapareguda d’una família benestant. Però quan es disposa a cometre les seves primeres atrocitats descobreix que la seva mare adoptiva serà un enemic molt més dur i decidit del que mai s’hauria pensat. Durant poc més de 90 minuts, La huérfana: Primer asesinato es dedica a dotar la protagonista de més història i matisos, i també a crear un clima molt malsà que cristal·litza un clímax molt pujat de to però molt funcional. Un cop més, Fuhrman és prou al·licient per veure la pel·lícula, però també hi destaquen secundaris com Julia Stiles (sempre és una bona notícia retrobar-se amb aquesta magnífica actriu), Rossif Sutherland, Stephanie Sy, Jade Michael, Andrea del Campo, Lauren Cochrane, Erik Athavale i Hiro Kanagawa. El film ha punxat a les taquilles nord-americanes, però fa tota la pinta que amb el temps aquesta preqüela es convertirà en objecte de culte i acabarem veient més històries de la malvada Esther.