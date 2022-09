El segons cap de setmana de setembre arriba carregat de propostes i idees per passar un gran cap de setmana fora de casa. Des de festes majors fins als actes de la diada són algunes de les activitats que hem seleccionat.

Festes del Tura a Olot

De divendres 9 a diumenge 11, durant tot el dia

Els Catarres, Habla de Mí en Presente, Biflats, Pupil·les o Damaris Gelabert seran alguns dels artistes que passaran aquest cap de setmana per la capital de la Garrotxa, en el marc d’unes festes del Tura que recuperen la normalitat, després de la pandèmia. Al llarg d’aquests dies, la ciutat també serà escenari de molts actes populars, entre els quals destaquen la diada castellera (dissabte, plaça d’Esteve Ferrer, 17.30 h), el tradicional Correfoc (dissabte, amb sortida des de la plaça de Campdenmàs les 22.30 h), l’encierru de marrans (dissabte, davant de l’església de Sant Esteve, 20 h) o la Sardana Adéu vila d’Olot (diumenge, Firal, 20.15 h).

Festival Terra de Trobadors a Castelló d'Empúries

De divendres 9 a diumenge 11, durant tot el dia

La construcció de Santa Maria centre la trentena edició del Festival Terra de Trobadors, que fins aquest diumenge proposa un bon grapat d’activitats lúdiques i culturals per a tots els públics.

L’ateneu 24 de juny celebra el seu aniversari a Girona

Dissabte 10, durant tot el dia

L’Ateneu 24 de Juny de Girona celebra aquest dissabte el seu 24è aniversari organitzant un concert vermut acústic, amb el grup Punkústic, una arrossada popular i actuació d’un punxa discs.

Fira de la cervesa artesana a Arbúcies

Dissabte 10, durant tota la tarda

Arriba la segona edició del Birraseny, el festival de cervesa artesana de la vall d’Arbúcies, amb una gran varietat de cerveses artesanes elaborades al territori. A més, al llarg de tota la jornada, també hi haurà diversos concerts de música en directe i un seguit d’activitats per a tots els públics.

Di-Versiones, Hotel Cochambre i castell de focs a la festa major de Castell d'Aro

De divendres 9 a diumenge 11, durant tot el dia

El municipi baix empordanès celebra festa grossa aquesta setmana amb un munt d'activitats. Aquest divendres és el torn de la Orquestra Di-Versiones, i dissabte serà Hotel Cochambre i Carlos Selektah els encarregats de portar la festa a la plaça Poeta Sitjà. Diumenge, la festa es clausurarà amb un castell de focs.

Actitud fest a Vidreres

Divendres 9 i dissabte 10

Alguns dels grups més destacats de l’escena punk i hardcore catalana i espanyola es reuneixen aquest cap de setmana a Vidreres amb motiu de l’11a edició de l’Actitud Fest. Divendres destaquen les actuacions de Viva Belgrado (imatge) o Accidente, mentre que dissabte les de Monte de l’Oso, The Gundown o La Élite.

La Diada de Catalunya porta sardanes i actes arreu de les comarques gironines

Diumenge 11, durant tot el dia

Diumenge se celebra la Diada de Catalunya, i per commemorar la data, els municipis gironins han programat un munt d'actes que hem recopilat a la nostra agenda. Institucionalment, la diada començarà a Sant Feliu de Guíxols, en l'homenatge al president Irla i seguirà a Girona, al migdia, amb l'acte institucional al pati de les Magnòlies.

Gegants i focs a la Festa Major del barri de Santa Eugènia de Girona

Diumenge 11, a partir de les 12 h

Plantada i balls dels gegants i capgrossos del barri de Santa Eugènia. Tot seguit, cercavila pels carrers de Santa Eugènia fins a arribar a la plaça del Barco. De nou plantada i balls de la Colla Gegantera. La festa major del barri es clourà a les 22 h al Parc de Núria Terés i Bonet amb el tradicional castell de focs.

Fira de Brocanters a la Bisbal d'Empordà

Diumenge 11, durant tot el dia

Coincidint amb la Diada Nacional, la Bisbal d’Empordà celebra la Fira de Brocanters, Col·leccionisme i Joguines. A més de la 34a edició de la fira ubicada al passeig Marimon Asprer, enguany també es farà la novena Jornada del Vermut i una visita guiada al Castell Palau.

Mercadisc a la Rambla de Sant Feliu de Guíxols

Diumenge 11, durant tot el dia

Els amants de la música i els col·leccionistes de discs tenen una cita ineludible aquest diumenge a la rambla de Sant Feliu de Guíxols. A més de vinils antics i de col·leccionista, també s'hi podran trobar objectes de marxandatge relacionats amb la música i el cinema, llibres sobre música i DVD's.

Festa Major de Vilobí d'Onyar

De divendres 9 a diumenge 11, durant tot el dia

El municipi celebra la seva festa major amb actes per a tota la família: ball amb l'Orquestra Maravella, concert amb Ginestà i l'Orquestra Maribel, festa de l'escuma, espectacle de circ i la nit jove amb artistes locals. També hi haurà lloc per a la cercavila dels gegants.