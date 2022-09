Escapada per a visitar Cotlliure

Colliure, Cotlliure o en francès Collioure, és una bonica localitat del sud de França, en la regió de Languedoc-Roussillon, a tan sols 30 quilòmetres de la frontera i a tot just una hora des de la ciutat de Girona, per la qual cosa és un destí perfecte quan disposem de pocs dies o bé com a parada si ens trobem de ruta pel sud del país gal.

Molts són els punts de Colliure que mereixen una parada, entre ells el Claustre dels Dominics o la trentena de galeries d’art que inunden aquest municipi, que va ser bressol i inspiració de grans artistes durant molts anys, com va ser el cas de Picasso, Dalí o Mattise, entre molts altres. No obstant això, i malgrat ser molts com dèiem, els racons dignes d’una visita, destaquem aquells més importants i que mereixen una especial atenció: - El cementiri de Cotlliure: pot semblar estrany i la veritat és que el cementiri en si no té res d’especial si no fos perquè en ell es pot visitar la tomba d’Antonio Machado, poeta espanyol, d’ideologia republicana, que va haver d’exiliar a aquest lloc perseguit pel règim franquista. Aquí el van acollir, i aquí va morir. Una curiositat és que està enterrat al costat de la seva mare, la qual va morir al cap de tres dies del seu fill. - Capella de Sant Vicent: construïda sobre una roca, des d’ella es poden contemplar unes meravelloses vistes del poble. Acull en ella les relíquies de Sant Vicent, patró de Cotlliure. - Châteu Royal: originari castell visigot, va albergar més tard, concretament en el s. XIII la residència dels Reis de Mallorca o fins i tot va ser una presó durant la Guerra Civil Espanyola. - Església de Notre Dame des Anges: de l’edat mitjana és el seu espectacular campanar amb cúpula de color rosa, que antigament servia de far per al port de Cotlliure gràcies al foc que es cremava en el seu interior. - Fort Miradou: situat en el famós barri de Moré, lloc molt recomanable per a qualsevol turista. Aquest barri mariner, està ple de carrerons estrets, cases de colors i un munt de mostres d’art pintades en les seves parets. Si vols visitar una de les ciutats més acolorides, amb més vida i típicament mediterrània, no pots deixar de visitar Cotlliure. No ho dubtis.