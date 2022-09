Banyoles · Sala la Nau · Divendres 16, dissabte 17 i diumenge 18

L’In-Somni celebra aquest cap de setmana la seva 19a edició amb un cartell de luxe i per a tots els gustos. Els britànics Morcheeba, un dels grans referents del trip-hop dels noranta, destaca en la sessió inaugural d’aquest divendres, on també actuarà la cantautora garrotxina Agnès Algueró i el gironí Luw. La primera jornada la clourà l’electrònica de Telastika i Te Jodes y Bailas. El punk serà el gran protagonista de la jornada de dissabte amb les actuacions de KOP, Tensö, Kaos Urbano, Milicians i Les Buch entre d’altres. Els sons urbans clouran el festival diumenge amb Tramma, Daura Mangara, Malson Atmosfèric i Bounce Twice.

El Ludum, la fira del joc

Corçà · Diversos espais · Dissabte 17 · A partir de les 9 h

Durant tota la jornada el municipi acollirà una nova edició de la fira del joc Ludum, amb un ampli ventall de jocs per a tots els gustos. Hi haurà diversos espais amb tallers, escape room i jocs gegants.

Cookah P i Boom Boom Fighters

Girona · Estació Espai Jove · Dissabte 17 · 19.30 h

Els hereus del dancehall en català. Aquesta és la denominació que està rebent la unió entre Oriol Pujadas, àlies Cookah P, i els productors Boom Boom Fighters, que es presenten a Girona dins el cicle A Prop.

Domini màgic

Santa Coloma de Farners · Diversos espais · Fins diumenge 18

El vincle de Joan Vinyoli amb l’entorn humà i natural del poble és allò que inspira i dona un sentit especial al festival. A la programació hi ha actes de celebració d’aquesta naturalesa que va propiciar la seva descoberta de la poesia: parc de Sant Salvador, turó del Vent, gorga d’en Vilà, gorgs de Penjacans.

Zb·Yu·Ra, a l’Auditori

Girona · Auditori de Girona · Diumenge 18 · 20 h

L’Auditori de Girona dona el tret de sortida a la nova temporada amb l’actuació del trio internacional Zb·Yu·Ra, format per l’acordionista polonès Zbigniew Chojnacki, la vibrafonista taiwanesa Yuhan Su i el bateria banyolí Ramon Prats. El concert, amb entrada gratuïta, ofereix una experiència de proximitat entre artistes i oients.

«Cösmix», a la Planeta

Girona · Sala La Planeta · Diumenge 18 · 18 h

Dos viatgers infatigables, estranys i extravagants, arriben a l’escenari programats per fer riure. Com dos homes orquestra, en aquest espectacle despleguen les seves millors habilitats: Fan música impossible, fan teatre «reciclàssic», fan l’animal i fins i tot, ens avancen el futur en viu i en directe!