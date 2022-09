Clam per la llibertat

Gràcies a títols com Grupo 7, La isla mínima, El hombre de las mil caras o la sèrie La peste (que mereix una urgent reivindicació), el cineasta sevillà Alberto Rodríguez s’ha consagrat com un dels grans autors del cinema espanyol. La seva especialitat és el thriller basat en episodis particularment foscos de la història d’Espanya, i a cada nou treball ha anat depurant el seu estil fins convertir-lo en un segell inconfusible que aconsegueix posar d’acord crítica i públic. La seva darrera pel·lícula és Modelo 77, que arriba a sales després d’una notable acollida al Festival de Sant Sebastià. Com a les seves anteriors obres, Rodríguez posa llum a un context històric ple d’ambivalències i ho fa en la forma d’un vibrant exercici de suspens que no està exempt de lectures polítiques més actuals. Una de les seves grans especialitats és el relat coral, que sempre aborda des de l’atenció al detall i assegurant-se que tots els personatges estiguin ben explicats.

Al llarg de dues hores, Modelo 77 reconstrueix la vida a la presó Model de Barcelona, que als anys 70 estava poblada de delinqüents de tot tipus, però també hi havia reclusos que complien condemna per motius polítics i sovint poc justificats. La trama comença quan ingressa al centre el jove Manuel, un comptable acusat de desfalc i que s’enfronta a una pena molt desproporcionada. Per tant, entra a presó amb la certesa que l’acusen més per una qüestió d’exemplaritat que no perquè s’ho mereixi. Aviat inicia una estranya relació amb el seu company de cel·la, Pino, que viu obsessionat amb amotinar-se per poder demanar l’amnistia. Malgrat les seves reticències inicials, Manuel acaba sumant-se a les reclamacions dels altres presos, convertint la Model en un polvorí i evidenciant les fragilitats del sistema penitenciari en un moment de canvis molt profunds a la política espanyola. Rodada amb el pols narratiu habitual de Rodríguez i plena d’apunts molt sucosos sobre la cara fosca de la Transició (és un retrat de la societat de l’època, però en el fons diu molt de la nostra), Modelo 77 destaca també per la gran feina d’intèrprets com Miguel Herrán, Javier Gutiérrez, Jesús Carroza, Fernando Tejero, Catalina Sopelana, Xavi Sáez, Alfonso Lara, Javier Lago, Polo Camino o Iñigo Aranburu.