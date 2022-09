Les comarques gironines presenten un bon ventall de propostes per sortir de casa aquest cap de setmana. N'hem fet una selecció per a tu.

Els pirates i corsaris tornen a l’abordatge · Divendres 23, dissabte 24 i diumenge 25 · L'Estartit, diversos espais del municipi

L’Estartit celebrarà aquest cap de setmana la XVIII Fira de Pirates i Corsaris a les Illes Medes, amb el propòsit de continuar divulgant una part important de la seva història amb una proposta que combina activitats lúdiques i culturals de tota mena i per a tot tipus de públics. Els carrers s’ompliran novament de parades amb productes artesanals i tradicionals, animacions per als més petits, desfilades, actuacions de pirates, tallers infantils, visites guiades a exposicions, entre d’altres. La fira continua combinant propostes de tota mena, amb un perfil marcadament lúdic i de lleure, però sense renunciar al vessant pedagògic i divulgatiu.

Sara Terraza al Picnic Jazz · Dissabte 24 a les 20:00h · Pati de l’escola Silvestre Santaló de Salt

Sara Terraza Trio i Movin’wes protagonitzen aquest dissabte una nova edició del Picnic Jazz de Salt, una cita popular que també comptarà amb oferta gastronòmica, organitzada en foodtrucks, i servei de bar.

Pintada col·lectiva · Dissabte 24 a les 10:00h · Camp de futbol Can Gibert, Girona

Els murs del voltant del camp de futbol de Can Gibert seran l’escenari d’una pintada col·lectiva organitzada dins el Mon’art que estarà acompanyada de música a càrrec de l’Associació Music & Energy.

Formatges de tot Europa · Dissabte 24 i diumenge 25 · Plaça de l'Ajuntament de Ripoll

La capital del Ripollès acull aquest cap de setmana una nova edició de la Fira Europea del Formatge. Enguany hi haurà tres tipus de tasts de formatges (el popular a la plaça de l’Ajuntament, el vermut formatger i el maridat). També hi haurà activitats paral·leles com inflables, taller de llana i una àmplia oferta gastronòmica.

Festival d'Aquí · Dissabte 24 i diumenge 25 · Jardins de Juli Garreta de Sant Feliu de Guíxols

Sant Feliu de Guíxols celebra la segona edició del Festival d’Aquí. La proposta engloba cultura, gastronomia i comerç local. Els visitants hi podran gaudir de propostes de comerços i serveis de restauració, tallers per a grans i petits, actuacions musicals en directe, de dansa i de cultura.

«Càndid o l'optimisme» · Dissabte 24 a les 20:00h i diumenge 25 a les 18:00h · Sala La Planeta, Girona

«Just do it», «La llei de l’atracció», «Ho tenim a tocar», «Tot anirà bé». I és que darrere de frases motivadores tenyides de rosa pastís i tallers de coaching s’amaga una cosa més perversa: la por a obrir la porta al dolor per acceptar que aquest no és, com diria Càndid de Voltaire, «el millor dels mons possibles».

Festa Major de Santa Coloma de Farners · Divendres 23, dissabte 24 i diumenge 25 · Diversos espais del municipi

Nova edició de la Festa Major de Santa Coloma de Farners, amb quatre dies d'activitats diverses per a grans i menuts, on hi destaquen les actuacions musicals. Hi actuaran Momo Tribut a Queen, La Principal de la Bisbal, SAU 30, Xiula, Rudymentari, Geganters, Yo suspendí EGB, EMM Josep Carbó, The Sey Sisters, El Pony Pisador, Els Montgrins, La Faràndula Colomenca, Di-Versiones, ABBA The New Experience, Porto Bello i Versions x Xics. Pots consultar el programa clicant aquí.

Festa Major dels Sants Metges de Sils · Divendres 23, dissabte 24, diumenge 25 i dilluns 26 · Diversos espais del municipi

Sils celebra aquest cap de setmana la seva popular festa major dels Sants Metges. Al llarg de quatre dies, el municipi acollirà un bon grapat d'activitats, entre les quals destaquen els concerts de Dalton Band (divendres), La Banda del Coche Rojo (dissabte) o Manu Guix (diumenge). També hi haurà temps per altres activitats com un torneig de tennis taula (dissabte), audició de sardanes amb La Principal de l'Escala (diumenge) o una trobada gegantera (diumenge). Podeu consultar el programa aquí.

II Jornades Romanes de Blanes · Divendres 23, dissabte 24 i diumenge 25 · Diversos espais del municipi

Per segon any consecutiu, Blanes reivindicarà els seus orígens més remots a través de la segona edició de les ‘Jornades Romanes Blanda-Blandae’, que tindran lloc el darrer cap de setmana d’aquest mes, és a dir: del 23 al 25 de setembre. Vilatans i visitants podran viatjar en el temps sense moure’s de lloc i podran reviure els costums i tradicions de la societat romana que fa més de 2.000 anys existia realment en aquesta mateixa ubicació.