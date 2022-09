Una tardor de senderisme

Entrem a la tardor i és una bona ocasió per fer alguna ruta de senderisme per la comarca del Gironès. L’oferta és quasi inacabable, però des de Gironès Terra de Passeig ens ho posen fàcil i disposen d’un programa de rutes guiades que va arrancar el 4 de setembre passat i acabarà el pròxim 18 de desembre. Aquest programa de senderisme de tardor inclou, segons han avançat els seus promotors, una desena de sortides en «companyia d’un guia de natura que proposa al participant descobrir el patrimoni natural del Gironès, tot coneixent els orígens, les tradicions i les singularitats del municipi que es visita».

De moment ja s’han fet dues sortides: l’anomenada ruta de la pedra de Girona pensada per conèixer els dominis de la calcària nummulítica, la reconeguda pedra gironina i la ruta dels arbres monumentals de Bordils, tot un descobriment de grans arbres singulars. El programa no s’atura i per aquest pròxim dia 25 de setembre la ruta suggerida portarà els participants a Medinyà i l’ermita de Santa Fe, a Sant Julià de Ramis, tot passejant entre camps i rieres en un recorregut d’uns 7’5 quilòmetres.

Pel mes d’octubre hi ha dues sortides: el dia 9 una ruta de senderisme de 9 quilòmetres pels veïnats de Diana i Sant Mateu, a Sant Jordi Desvalls, i l’anomenada ruta de les fonts de Sant Gregori el dia 16. Pel novembre, concretament el dia 6, està prevista la ruta de Sant Roc i la Torratxa a Vilablareix; el 13 de novembre un recorregut per l’espai recuperat al costat del riu Ter passant per les Deveses de Salt i el dia 27 el protagonista de la ruta serà un altre riu, en concret, l’Onyar. La ruta transcorrerà per Bescanó tot resseguint els orígens del considerat el riu més gironí.

El programa de senderisme guiat es completarà el mes de desembre amb dues sortides: el 4 de desembre es farà la ruta més llarga del programa, amb 11 quilòmetres, i portarà als participants fins al santuari de Rocacorba dins del terme municipal de Canet d’Adri. Es tracta de fer el cim del Gironès que permet contemplar una magnífica panoràmica.

Aquesta és la ruta potser més complexe i amb una major durada (6’5 hores), però s’ha inclòs a petició dels participants d’anteriors edicions de les rutes de senderisme guiat. I finalment, el dia 18 de desembre es portarà a terme la ruta de l’entorn i el castell de Cervià de Ter. Amb aquesta sortida es completarà el calendari de senderisme per aquesta tardor. Segons han donat a conèixer els organitzadors les inscripcions per cada sortida s’obriran 8 dies abans, a partir del dissabte anterior. Per inscriure’s cal fer reserva al telèfon 972 011 669 o per correu a turisme@girones.cat i esperar confirmació. El preu és de 4 € per persona excepte per menors de 12 anys que és gratuït. Cal tenir present també que l’aforament és limitat.