La badia més bella del món

Caminar, practicar ioga, sentir el contacte de les onades als nostres peus, concerts sensorials o activitats amb sonoteràpia són algunes de les experiències que podem gaudir durant aquest mes d’octubre a la badia de Roses. Considerada una de les més belles del món -forma part de l’associació que així ho acredita- a la badia se li atribueixen a banda del paisatge propietats terapèutiques i harmonitzadores del cost i la ment. Precisament, ara fa 10 anys que la badia va entrar a formar part de l’anomenada Associació de les Badies Més Belles del Món i, per aquest motiu, els quatre municipis que conformen aquesta àrea han organitzat durant aquest mes diverses activitats gratuïtes i un seguit d’experiències sensorials.

Concretament, la programació ofereix fins a 10 experiències de benestar durant tots els caps de setmana del mes d’octubre als municipis de: L’Escala-Empúries, Sant Pere Pescador, Castelló d’Empúries-Empuriabrava i Roses. El programa arranca aquest 1 d’octubre, a les 6 de la tarda, a Castelló d’Empúries-Empuriabrava amb una sessió d’earthing per sentir com les onades es trenquen als nostres peus. L’endemà, el dia 2, a les 10 del matí, es farà una sessió de Sup Ioga, una pràctica sobre una taula de pàdel.

A L’Escala-Empúries s’ha programat pel dia 8 d’octubre, a les 6 de la tarda, una sessió de ioga a la natura i el dia 9, a les 10 del matí, una sessió de sonoteràpia per preparar els sentits per al tast inspirat en Déus i Deesses. Finalment, el 29 d’octubre, a les 6, tindrà lloc un concert meditatiu. A Sant Pere Pescador, el dia 15 d’octubre a les 6 de la tarda, es portarà a terme una caminada i un bany de tardor i l’endemà, a les 10 del matí, una sessió de txikung sobre caiac al riu Fluvià.

Les activitats per commemorar aquest desè aniversari es tancaran a Roses. Primer el dia 22, a les 6, amb una sessió de ioga sensoral; el dia 23 d’octubre, a les 12 del migdia amb un taller d’energia vital, salut i hàbitat i el 29, a les 6 de la tarda, amb un concert meditatiu.

Els promotors asseguren que el programa «Sent la Badia» pretén amb aquestes activitats «millorar la salut mental i física, la consciència...per assumir la responsabilitat del propi benestar».