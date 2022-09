Les comarques gironines presenten un bon ventall de propostes per sortir de casa aquest cap de setmana. N'hem fet una selecció per a tu.

La gran trobada del món cisteller · Dissabte 1 i diumenge 2 · Barri Vell de Salt

La Fira Internacional del Cistell és uns dels esdeveniments de referència dels artesans cistellers d’arreu d’Europa, un espai per a la trobada, l’intercanvi de coneixements i el gaudi de l’ofici. Al llarg dels anys, la Fira ha esdevingut un espai de recuperació, coneixement, formació i difusió de l’art cisteller. Cada primer cap de setmana d’octubre es reuneixen a Salt artesans procedents de diferents llocs dels Països Catalans, de la resta de l’Estat i, en els darrers anys, cistellers procedents d’altres països europeus. En la seva 24a edició, el país convidat serà Portugal. L’esdeveniment també compta amb tallers, música en viu i altres activitats per al públic general.

Cita pels més cervesers · De divendres 30 a diumenge 2 · Plaça Lluís Companys de Vidreres

Vidreres acull aquest cap de setmana una nova edició de la Fira de la Cervesa, que vol ser un espai de trobada pels amants d’aquesta beguda i un punt de trobada entre fabricants i marques. Si t'interessa, pots consultar més informació aquí.

La gran festa de l'all · De divendres 30 a diumenge 2 · Cornellà de Terri

La tradicional fira de l’all arriba a la 26a edició, amb moltes activitats programades. Cornellà del Terri omplirà els seus carrers i places de cabeces d’all de les diverses varietats que es produeixen a la comarca. El visitant de la fira podrà gaudir d’una gran mostra de productes de l’all, així com degustar el botifall, la botifarra elaborada amb all. També hi haurà fira artesana, exposicions, taller per aprendre a enforcar alls, i recuperació de l’all autòcton. Paral•lelament hi haurà altres activitats lúdiques com el cercavila de gegants, campionats de bitlles catalanes i de futbol, espectacle de circ i espectacles musicals, entre d’altres activitats que podeu consultar aquí.

Concert de Chano Domínguez · Dissabte 1 a les 22h · Sunset Jazz Club, Girona

Chano Domínguez, un dels músics més estimats pel públic del Sunset Jazz Club, convida a l’extraordinària flautista israeliana Hadar Noiberg, amb qui va enregistrar Paramus, el disc que ens presentaran en un concert que servirà per obrir la nova temporada de tardor de l’emblemàtic local gironí Sunset Jazz Club.

Una pluja de galetes · Dissabte 1 i diumenge 2 · Camprodon

Més de d’una cinquantena de varietats de galetes artesanes, una trentena d’activitats per a tots els públics i els concerts en viu de Ginestà, Suu i Guillem Roma. Aquests són alguns dels grans al·licients per apropar-se aquest cap de setmana a Camprodon, que celebra la quarta edició de la seva fira més dolça.

El llarg «despertar» · Divendres 30 a les 20h, dissabte 1 a les 20h i diumenge 2 a les 18h · Sala La Planeta, Girona

La Cia. Didascàlia porta a escena l’experiment que, a finals dels anys 60, va dur a terme el neuròleg Oliver Sacks, qui va provar en «malalts de la malaltia del son» una nova droga experimental, la levodopa, amb resultats inquietants.