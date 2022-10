Convivint amb la mort

Si hi ha una època de l’any en què Netflix acostuma a oferir un producte atractiu és, sense cap mena de dubte, la festa de Halloween. La plataforma, tan adotzenada en d’altres casos (sobretot durant el Nadal, on el volum de brossa que acumula arriba a ser preocupant), té un cert bon ull estrenant productes propis que s’acaben convertint en divertiments molt suggestius. L’any passat la seva gran aposta va ser la trilogia Fear Street, una molt recomanable adaptació de les novel·les de R.L. Stine que venia a ser una síntesi del fantàstic i el terror de les darreres dècades. La d’enguany aportarà unes quantes novetats, però la més interessant és El club de la medianoche, que també adapta un llibre, en aquest cas de Christopher Pike, i juga a repassar la iconografia del gènere amb una història que bascula entre tons i estils per agradar a tot tipus de públic. La sèrie, a més, arriba amb l’aval de venir firmada per Mike Flanagan, l’home que tan aviat t’adapta amb criteri els textos de Stephen King com posa al dia els clàssics inapel·lables de la literatura de terror.

Formada per deu episodis de gairebé una hora de durada, la minisèrie se situa a l’hospici Brightcliffe, que té la peculiaritat que els seus pacients són malalts terminals. Cinc d’ells, els més joves, lluiten contra el desànim reunint-se cada mitjanit per explicar-se històries per a no dormir. És el seu mecanisme de defensa; si bé cadascun d’ells té la seva manera d’afrontar la seva condició, aquestes trobades els serveixen per prendre-s’ho amb humor i explorar les coses que tenen en comú. Un dia fan un pacte: el primer que mori farà els impossibles per comunicar-se amb la resta des del Més Enllà i així tothom sabrà que la mort no és el final de res, sinó el principi de tot. Dit i fet, quan un membre de club mor, tots els altres comencen a percebre uns misteriosos senyals que no es poden explicar de forma racional. Però aviat descobreixen que l’altre costat també és ple d’amenaces que només podran afrontar si aprenen a lluitar plegats.

Bevent de títols tan dispars com Malson a Elm Street, The Breakfast Club o fins i tot Stranger Things, El club de la medianoche busca ser tan divertida com terrorífica, a banda de comptar amb uns personatges que torpedinen unes quantes convencions del gènere. El repartiment està encapçalat per Adia, Matt Biedel, Ruth Codd, Annarah Cymone, Aya Furukawa, Zach Gilford, Virginia Penney, Igby Rigney, Sauriyan Sapkota, Samantha Sloyan, Chris Sumpter i Heather Langenkamp, que justament va ser la Nancy de Malson a Elm Street.