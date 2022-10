Les mans que fan cossos

A la seva formidable i inesgotable Masse und Macht (Massa i poder), Elias Canetti dedica un llarg capítol a les mans i a la seva història evolutiva o, més concretament, a com la seva morfologia acaba essent determinant per assolir allò que podríem anomenar, a desgrat de l’Eudald Carbonell, la nostra "humanitat plena". De fet, l’escriptor búlgar contraposa els usos violents de les mans (aferrar, colpejar, empènyer, llançar o disparar, per exemple) a tota una col·lecció d’accions molt més discretes però, malgrat tot, determinants: "La mà —explicava Canetti, tot un artesà del llenguatge— va assolir la perfecció per unes altres vies, és a dir, allà on va renunciar a la violència i a la predació. La veritable grandesa de les mans —insistia— resideix en la seva paciència. Els tranquils i compassats han anat creant el món en el que voldríem viure. El terrissaire, les mans del qual saben modelar l’argila, apareix com a creador ja a l’origen de la Bíblia".

Potser degut al seu context social i històric, a Canetti li va passar per alt que, en el fons, aquestes dues formes de manipular ara esmentades encaixarien força bé, amb totes les excepcions que es vulgui, en els atributs tradicionalment associats a la masculinitat i a la feminitat: el caçador que aferra, colpeja, llança o dispara, i la dona que tenia cura de la llar, dels joves, dels vells i dels malalts. Per fortuna, i més enllà de la contraposició plantejada per l’escriptor, avui sabem que existeix una tercera via d’importants implicacions ètiques: entre la voluntat de canviar la realitat i l’actitud passiva d’acceptar-la com a quelcom donat, hi ha un tipus d’activitat subtil que recorda a la feina de les modistes (i a la de totes les Penèlope, Ariadna o Aracné) en la mesura que reconstrueix el món mitjançant un teixir pacient que exigeix ser portat a terme amb la màxima cura. És allò que en el context anglosaxó s’ha volgut anomenar, en paraules de Caroll Guilligan, ètica de la cura (Ethics of Care): una manera d’afrontar la realitat sense violència i amb la certesa que només és possible transitar per aquesta vida tenint cura de totes les coses.

Provi Casals fa com el terrissaire de Canetti quan fa de ceramista però també, si convé, sap sargir cossos: als antípodes de qualsevol cànon de bellesa o estereotip actual, les seves Justas y Pellejas (dues menes de dones de l’altiplà lleonès a les que l’artista ret un petit però sentit homenatge) ens remeten a l’absoluta dignitat de les heroïnes anònimes sobre les que recau, com si fossin fonaments o pilars, el pes de la societat. En aquest sentit, Casals, amb la seva activitat pacient, potser ens impel·leix a restituir verbs que, per desgràcia, gairebé han desaparegut en la parla habitual, com ara "afaiçonar". Quin és el seu significat? Doncs és el verb que descriu, amb absoluta precisió, l’acció de donar forma a la matèria. Quelcom tan senzill com agafar un munt d’argila i, ajudant-nos solament del palmell de la mà, convertir-lo en una concavitat. Ho explica millor el filòsof Josep M. Esquirol: "La casa és la concavitat de l’aixopluc, de la mateixa manera que el bol fet amb les mans ho és del do. El teulat de la casa s’assembla a la figura de les mans juntes mirant avall; els palmells en constitueixen el sostre. El bol es fa amb les mans juntes mirant amunt. Amb el bol es dona i s’ofereix. Amb el teulat es guarda i s’empara". I sobre els cossos de les dones, insistim, es construeix tota la resta.