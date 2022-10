Les restes d’un barri

El Clot és un barri de València pràcticament desaparegut, del qual només queda dret el bloc dels portuaris. Els seus habitants són majoritàriament famílies gitanes que han ocupat els pisos de l’edifici que estaven abandonats. Amb tot, explica Jorge López, "no m’he trobat, sent un barri marginal, amb rebuig ni dolor. Es tracta, en definitiva, de subjectes empobrits però també alegres, fins i tot obertament orgullosos. Vull mostrar com viuen, mirant de convertir-ho en una afirmació de la dignitat i la humanitat que està en totes les persones, i tractant de reflectir en imatges la salvatge vitalitat i l’esperança d’aquesta comunitat. En el fons, però, hi ha latents uns objectius més ambiciosos: documentar de manera metòdica tots els aspectes de la cultura gitana, el seu territori i la seva gent, convertint-se en un treball sobre la identitat d’un poble".