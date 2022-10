Reconeixement al compositor gironí Josep Antoni López, a Tossa de Mar

Un total de 148 sardanes compostes i una llarga trajectòria com a tenorista, avalen al gironí Josep Antoni López, qui rebrà el reconeixement per la seva trajectòria aquest cap de setmana a Tossa de Mar. El municipi de La Selva tanca habitualment la temporada d’aplecs gironins, i no hi falta mai un reconeixement a una figura del món de la sardana. Enguany serà la 35a edició de l’aplec. El programa és complet, tres dies d’actes que comencen avui a la nit, amb un concert de La Principal de la Bisbal.

Demà dissabte, 8 d’octubre, una audició de tarda, amb la Ciutat de Girona, i a la nit, al Cinema Montserrat, concert i l’acte de reconeixement, amb la mateixa formació, dirigida en aquesta ocasió per Josep Cassú. El programa contempla l’estrena d’una sardana de López, composta per l’ocasió amb el títol Sensibilitat Tossenca. Aquesta peça es podrà escoltar de nou el diumenge dins de la programació del aplec, on hi participen tres cobles, La Principal del Llobregat, Flama de Farners i Ciutat de Girona. Un altre compositor gironí, Josep Cassú, també estrenarà al concert de Tossa, la sardana porta el títol de Gentil tossenca, i està dedicada a la doctora Imma Colom, qui a més de sardanista va ser alcaldessa de Tossa i va establir una bona connexió amb el mestre Cassú. Alhora, en la programació, s’ha tingut en compte alguns aniversaris, 110è aniversari del naixement i 50è del traspàs del compositor gironí Bartomeu Vallmajor, (Besalú1912-Girona1997), amb la seva sardana Noces d’argent. El centenari del naixement d’un altre gironí, Lluís Duran, Massanes (1922-1999), amb la peça En Pep Vila, dedicada anys enrera a un altre tossenc , pare del que va ser membre de la junta de l’Agrupació Joan Vila. De les colles a la composició Josep Antoni López va entrar al món de la sardana com a ballador de la Colla Girona, després va estudiar tenora, tocant en diferents formacions, i va començar a compondre. La primera sardana la va estrenar coincidint amb les fires i festes de Sant Narcís de Girona de l’any. La peça es titulava En Xicu i la Colla Girona. Al llarg de la seva dilatada trajectòria en el món de la sardana, ha tocat amb formacions com la Iris de Salt (1971-1973), River’s de Girona,(1973-1982); Marimba de Girona, (1982-1995); Emporium de Girona, (1995-1996); Sa Palomera de Blanes, (1996-2001), Perpinya de la Cat. Nord (2001-2002) Selvamar de Cassà de la Selva, 2002-2004 i Cervianenca de Cervià de Ter (2004-2008). Es autor d’un total de 148 sardanes, de les quals nou estan dedicades a músics i compositors, alguns dels quals companys de cobla amb qui ha compartit actuacions, i tres a cobles, d’aquestes, una a Sa Palomera i dues a La Principal de l’Escala. Aquest no és l’únic reconeixement que rep Josep Antoni López enguany, el passat mes de juliol, l’Agrupació Amics de la Sardana de Tiana (Maresme), li va dedicar la segona sessió del Festival de Cobles i Compositors. Concretament, va ser el dia 20 de juliol i la sessió va comptar amb la flabiolaire i compositora blanenca Barbara Ardanuy i la cobla Flama de Farners.