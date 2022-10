Un tour per Montagut

La ruta d’aquesta setmana comença i acaba a Montagut, a la Garrotxa i té el pont de Llierca com a principal atractiu. Es tracta d’una ruta recollida també en el llibre "Catalunya 50 excursions als seus rius" de Cèsar Pasadas amb una dificultat baixa que es pot superar en poc menys de dues hores. En total són 7’2 quilòmetres de distància.

La sortida es fa des de l’església de Montagut i acaba novament a la plaça de l’església, al mateix centre de la població. Des del temple de Sant Pere, que data del segle XII; es pren el carrer Sant Jaume per anar sortint del nucli urbà en direcció sud-est sempre seguint les fites i marques de color groc que serviran per seguir el camí amb seguretat i per orientar els caminants.

Es passa pel costat mateix del cementiri i s’agafa una pista que porta a una cruïlla on hi ha una alzina monumental. De fet, si entrem dins de la vall trobarem alguns arbres espectaculars i uns roures que estan protegits.

Des d’aquesta alzina, l’autor ens proposa girar a l’esquerra per arribar a la carretera, davallar a la dreta uns 400 metres fins al passallís del riu Llierca, un altre dels protagonistes d’aquesta ruta. "Tot seguit, cal trencar l’esquerra i remuntar el riu per pista, on tindrem diverses ocasions d’apropar-nos a l’aigua", assegura Cèsar Pasadas. El riu Llierca és afluent del principal riu de la Garrotxa, el Fluvià, i la seva conca forma part del riu Ter.

Si seguim amb el nostre itinerari haurem d’arribar al pla de Quintana on hi ha un mas amb el mateix nom. Sempre cal seguir la pista amb els indicadors del riu i després d’un breu recorregut creuarem el pont de Llierca. "El camí continua al costat de la carretera i, en breu, trobem un trencall per baixar a l’aigua. Desfem el camí i, seguint les marques grogues a través de camps, boscos i torrents secs, arribem al mas de Can Xicó", es detalla en el capítol del llibre dedicat al pont de Llierca i Montagut.

Arribem ja al tram final del recorregut i només ens queda entrar als carrers del nucli de Montagut seguint encara les marques que indiquen l’itinerari i arribar a la plaça de l’església des d’on haurem sortit poc més de dues hores abans.