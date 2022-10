Viure patint

Juan Diego Botto és una de les veus més compromeses del cinema i el teatre actuals, i per això no sorprèn que els seus treballs darrere la càmera també tinguin aquest component de denúncia. És el cas de En los márgenes, un drama tan dinàmic com desolador en què una sèrie de personatges amb històries molt diferents veuen com les seves vides es creuen per un motiu: tots ells pateixen una situació econòmica i social molt precària que els aboca a perdre casa seva, i tots ells tenen 24 hores per trobar la manera de no acabar al carrer. A partir d’aquesta premissa, el director explora un relat epidèrmic, colpidor i un pèl demagog (es fa inevitable quan s’entra en aquests terrenys, tot i que s’ha d’agrair que Botto no caigui en aquell punt recreatiu que tenia Biutiful d’Alejandro González Iñarritu, per exemple) que s’adscriu a dues tradicions que sempre són vigents. Una, la del cinema de destins creuats que inclou títols con emblemàtics com Vides creuades o Magnòlia, i l’altra la del cinema social que a Espanya ha estat conreat per grans autors com Bardem o León de Aranoa. Un bon balanç tenint en compte que aquest és el primer llargmetratge de Botto; abans només havia dirigit un segment de ¡Hay motivo! i un episodi de la sèrie Relatos con-fin-a-dos.

En los márgenes, doncs, se centra en un grup de personatges que topen amb les inclemències d’un sistema que ho refia tot a la rigidesa de les lleis i es veu incapaç d’actuar amb empatia davant les persones més desafavorides. Amb un estil visual molt directe que ratlla l’estètica documental, el film desgrana la situació vital d’éssers a la deriva que només aixequen el cap quan troben una comprensió i una tendresa cada vegada més invisibles a la societat actual. Presentada al darrer Festival de Sant Sebastià, la pel·lícula de Botto assoleix l’objectiu de fer-te pensar (molt) en les denúncies que planteja gràcies a l’habilitat del director per entrellaçar les històries i a un esplèndid repartiment encapçalat per Penélope Cruz (actriu que ja fa temps que broda tots els personatges que interpreta), Luis Tosar, Adelfa Calvo, Christian Checa, Aixa Villagrán, Font García, Nur Levi, Javier Perdiguero, Fabrice Boutique, Irene Bueno Royo i el mateix Juan Diego Botto.