Les comarques gironines presenten un bon ventall de propostes per sortir de casa aquest cap de setmana. N'hem fet una selecció per a tu.

11a Fira de la Llet i la XXXV Festa de Sant Galderic · Divendres 14, dissabte 15 i diumenge 16 · Vilobí d'Onyar

Vilobí d’Onyar celebra fins diumenge la 11a Fira de la Llet i la 35a Festa de Sant Galderic amb diverses activitats organitzades al municipi. Enguany, la cita recupera totes les activitats que, per culpa de la pandèmia, l’any passat es van haver d’anul·lar o limitar. D’aquesta manera, no hi faltaran activitats populars com la trobada de puntaires, la benedicció i desfilada de tractors i maquinària agrícola, l’exhibició de munyir a mà i amb cantina, la trobada de cotxes clàssics, el concurs de menjar flams o el concurs de flam d’ou i pastís de formatge. Al llarg del cap de setmana pels carrers de la vila també hi haurà animació, música i activitats per a tots els públics.

Desert Inn, Palm Springs · Dissabte 15 a les 20h · Ateneu 24 de juny, Girona

Els ganxons Desert Inn, Palm Springs folk arriben al cicle Soterrània amb la seva proposta a base de country i blues americà, amb una posada en escena acústica i dues veus femenines.

El «pelat» de Joan Català · Dissabte 15 a les 17h · Plaça 1 d'octubre, Girona

Joan Català presenta, en el marc de Temporada Alta, Pelat, un espectacle participatiu i gratuït que marida dansa, teatre i circ on s’explora la relació entre un home, un tronc i la tradició

Reivindicant Les Guilleries · Dissabte 15 i diumenge 16 · Sant Hilari Sacalm

La fira destaca per potenciar el territori de les Guilleries i tots els seus encants: el paisatge, la cultura, la gastronomia i els productes locals. Les parades de Fira Guilleries s’escamparan al llarg dels carrers del nucli antic amb un mercat de productors locals de Sant Hilari i altres municipis de les Guilleries.

El nou disc de Mishima · Dissabte 15 a les 20:30h · La Societat, Maçanet de la Selva

Una de les bandes més importants del nostre país, pop-rock que ha marcat la última dècada llarga. Cinc anys després del seu últim treball, Mishima presenten en directe el seu nou àlbum, L’aigua clara, en una sala com La Societat, amb un aforament limitat a poc més de dues-centes persones. Dins el Feçtival Octubre.

El pregó d'Albert Serra · Diumenge 16 a les 12h · Teatre municipal de Banyoles

El director i productor de cinema banyolí Albert Serra serà el pregoner de la Festa Major de Sant Martirià d’enguany. El pregó se celebrarà aquest diumenge a les 12 del migdia des del Teatre Municipal. Serra és un dels cineastes catalans més aclamats i actualment té en cartellera la pel·lícula Pacifiction.

Fotografia i cinema estereoscòpics · Dissabte 15 a les 10:30h · Museu del Cinema, Girona

Aquest taller, pretén donar els coneixements I alhora les eines necessàries per a poder realitzar fotografies estereoscòpiques (3D) a partir de tècniques bàsiques, així com introduir aspectes de l’àmbit professional per donar a conèixer les seves possibilitats i aplicacions. Es realitzarà amb càmeres digitals i software lliure específic per poder treballar les imatges realitzades pels assistents, a més de donar a conèixer el procediment per crear anàglifs des de Photoshop. Per més informació, consulta el web de Girona Cultura.

Bye bye monstre · Diumenge 16 a les 16h · Teatre Municipal de Girona

La Berta té 9 anys i es troba davant d’una situació excepcional! Hi ha un monstre molt perillós que passeja amb llibertat pels carrers de totes les ciutats del món i que té el poder d’entrar a les cases en secret i deixar-la adormida. El pare de la Berta, que és infermer, li explica que per protegir-se haurà de quedar-se a casa. El dia del seu aniversari, farà una videotrucada amb els seus avis, una parella de científics, i l’animaran a enfrontar-se al monstre. Pots comprar les entrades aquí.