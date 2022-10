A cop de destral

Quantes vegades heu vist un True Crime (preferiblement a Netflix, que en té uns quants al seu catàleg) en què s’explica el cas d’una persona aparentment normal que, per sorpresa de tothom, acaba cometent un crim tan atroç que fins i tot costa de creure? Un bon exemple d’això el trobem en Candy Montgomery, una mestressa de casa que responia al clixé del «sempre saludava»: era una dona d’anar a missa, feliçment casada i amb dos fills de portada de revista, amb la casa perfecta, que era coneguda a la seva comunitat i que sempre tenia un somriure per a tothom. Però un bon dia, sense que hi hagués cap pista que conduís a treure aquesta conclusió cap a ella, va matar la seva millor amiga a cops de destral. De les seves motivacions i d’aquelles coses que no es van saber en el seu dia sobre ella tracta Candy, una minisèrie estrenada dimecres passat a Disney Plus que agafa el motllo del thriller basat en fets reals i li dona un aire entre pertorbador i grotesc que aconsegueix enganxar-te al llarg dels seus cinc episodis. La minisèrie mira d’abastar-ho una mica tot, des de les decisions vitals que porten Montgomery a tenir cura de casa seva i de la família en lloc d’aspirar a una carrera professional fins a la successió d’enveges, xerrameques i conflictes que la van dur a prendre la decisió més dràstica de la seva vida. Difereix gaire d’altres True Crime de ficció? No, però té la suficient entitat i mala bava com per resultar inquietant i, a estones, realment terrorífica.

Si la història no és motiu suficient per veure-la, perquè és veritat que s’assembla a unes quantes sèries documentals sobre la cara més fosca d’Amèrica, un bon reclam és la interpretació de Jessica Biel. L’actriu i productora, que a la sèrie The Sinner ja va demostrar que podia trencar perfectament amb la seva imatge cinematogràfica, dona aquí tota una lliçó de com transformar-se en el personatge sense haver de recórrer a un excés d’histrionisme. Al seu costat trobem una altra de les grans, Melanie Lynskey, que des del seu debut amb Kate Winslet a Criatures celestials s’ha convertit en una de les actrius més prolífiques i talentoses de la seva generació. El planter de secundaris inclou Pablo Schreiber, Timothy Simons, Raúl Esparza, Sharon Morris, Dash McCloud i Aven Lotz.