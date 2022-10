fira 11a fira de la llet i la XXXV festa de sant galderic

Diversos espais D Divendres 14, dissabte 15 i diumenge 16

Vilobí d’Onyar celebra fins diumenge la 11a Fira de la Llet i la 35a Festa de Sant Galderic amb diverses activitats organitzades al municipi. Enguany, la cita recupera totes les activitats que, per culpa de la pandèmia, l’any passat es van haver d’anul·lar o limitar. D’aquesta manera, no hi faltaran activitats populars com la trobada de puntaires, la benedicció i desfilada de tractors i maquinària agrícola, l’exhibició de munyir a mà i amb cantina, la trobada de cotxes clàssics, el concurs de menjar flams o el concurs de flam d’ou i pastís de formatge. Al llarg del cap de setmana pels carrers de la vila també hi haurà animació, música i activitats per a tots els públics.