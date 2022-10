Més rutes de les Vies Verdes

Els ciclistes i senderistes estan d’enhorabona amb la incorporació de fins a 41 nous quilòmetres de ruta de les Vies Verdes. Des de l’estiu, el mapa de rutes i itineraris ha crescut amb l’obertura de nous camins. En concret, els amants de la caminada i la pedalada ja poden gaudir dels següents itineraris: via verda de la Vall d’en Bas, la via verda del Pla Gironès Sud (Fornells – Campllong – Sant Andreu Salou – Cassà de la Selva – Llambilles), la via verda de les Masies (Aiguaviva – Aeroport de Girona / Vilobí d’Onyar) i l’enllaç de la Ruta del Carrilet amb la Ruta del Tren Petit (Calonge i Sant Antoni – Castell – Platja d’Aro).

Tots els camins estan perfectament indicats i són rutes de fàcil accés i adaptades per a pràcticament qualsevol activitat física. Segons es va anunciar quan es van presentar les rutes, aquests nous itineraris han estat possibles gràcies al finançament provinent del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) gestionat per la Generalitat de Catalunya, a les aportacions de la Diputació de Girona i dels municipis implicats i a un ajut per al desenvolupament de plans de foment territorial del turisme.

Una de les rutes passa pel costat de la carretera que va d’Aiguaviva fins a l’aeroport i en un futur es vol connectar amb Vilablareix, en la que serà una de les grans rutes de la comarca del Gironès. Aquesta ruta permet passar per a prop de diverses masies i edificacions que queden amagades si es passa simplement per la carretera. El pas lent i pausat sigui en bicicleta, a peu o corrent, permet fer aquests petits descobriments.

Una altra de les rutes incorporades al nou mapa és l’enllaç de la ruta del carrilet amb la ruta del Tren Petit, a la comarca del Baix Empordà i amb un traçat que passa per Calonge i Sant Antoni i Castell – Platja d’Aro. Una de les més llargues és la ruta anomenada Pla Gironès Sud que transcorre per Fornells de la Selva, Campllong, Sant Andreu Salou, Cassà de la Selva i Llambilles, punts ja emblemàtics de les Vies Verdes. I a la Garrotxa hi ha també disponible la ruta de la Vall d’en Bas. L’interès per les Vies Verdes i el seu ús ho demostra el fet que durant els darrers temps s’ha fet i adequat a la demarcació gironina fins a 170 nous quilòmetres.