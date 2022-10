Entre el bé i el mal

Black Adam és segurament un dels personatges més interessants de l’extensa galeria de DC. La majoria d’icones d’aquesta editorial es caracteritzen per tenir una certa predilecció pel costat fosc (només cal veure les contradiccions morals de Batman, per exemple) però el cas d’aquest antiheroi dotat amb el poder dels deus i que vindria a ser l’antítesi de Shazam és particularment ambivalent: empresonat durant 5.000 anys i apartat de les persones que estimava, aconsegueix escapar del seu captiveri i donar-se a conèixer en un món, el nostre, que no està disposat a acceptar-lo com un igual. Aquí tot el que porti un símbol al pit i una capa ens sembla súper, però resulta que el protagonista d’aquest relat està massa ressentit amb tot i tothom com per aturar-se a pensar les raons d’uns i altres. Vol que el deixin en pau i qui es creui pel seu camí en pagarà les conseqüències. Aquest és l’eix argumental de la pel·lícula que s’estrena avui als cinemes d’arreu i que fa pinta de convertir-se en un dels fenòmens comercials de la tardor. També explica més coses, com els intents de la Justice Society of America (un grup de superherois liderat pel carismàtic Doctor Fate) per capturar-lo i l’evolució de Black Adam cap a un terreny que el podria convertir en un dels personatges clau del futur cinematogràfic de l’univers DC.

Veient els tràilers queda clar que Black Adam donarà tot el que es podria esperar d’ella i molt més. Això és, sobretot, perquè al darrere hi té el director català Jaume Collet-Serra, que ja fa temps que demostra que és capaç de treure molta punta a qualsevol superproducció de Hollywood que li posin al davant. Aquí, a més, torna a fer tàndem amb Dwayne Johnson, amb qui ja va denotar una més que notable bona sintonia a la molt reivindicable Jungle Cruise. Black Adam destaca d’entrada perquè ha aconseguit el miracle de no durar més de dues hores (una fita gairebé inèdita a les mostres actuals del cinema de superherois) i per un esplèndid repartiment que inclou, al costat de Johnson, Sarah Shahi, Aldis Hodge, Noah Centineo, Chico Kenzari, Quintessa Swindell, Uli Latukefu, Bodhi Sabongui, Mo Amer, Tang Nguyen, Joseph Gatt, Angel Rosario Jr., Chaim Girafi, Jalon Christian, Cameron Moir i el veterà Pierce Brosnan, que es posa en la pell del Doctor Fate. L’acollida d’aquest film marcarà molt el calendari de projectes de DC, a l’espera de l’estrena dos títols, la segona entrega de Aquaman i la primera aventura en solitari de The Flash, que han costat molts més diners dels previstos per unes postproduccions molt accidentades.