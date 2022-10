De cuinar...en saben un niu

Si aquells antics pescadors poguessin saber que, a hores d’ara, aquell plat que cuinaven a les seves barraques els dies que no sortien a pescar amb petites restes, s’ha convertit en el plat per excel·lència de la cuina de Palafrugell, ben segur que no s’ho creurien. Torna la campanya gastronòmica d’Es Niu, basada en un antic plat de pescadors que principalment es cuinava per Quaresma. La seva elaboració era força senzilla, ja que s’hi posava tripa de bacallà, ou dur, peixopalo i patata, tots productes de l’època. Amb el temps es va anar enriquint i s’hi va incorporar la carn i posteriorment altres ingredients van cobrar protagonisme, ja que els surers -un ofici igualment molt estès i local- també hi van prendre part. La sèpia, aviram provinent de la cacera i també salsitxes el van completar.

Ara la seva preparació requereix moltes hores i, per aquest motiu, no es troba de forma regular als restaurants de la zona. Ara, però, coincindint amb el 25è aniversari de la campanya gastronòmica d’Es Niu, vuit restaurants locals ofereixen la possibilitat de degustar el plat. La campanya s’allargarà fins al pròxim 11 de desembre i comptarà amb la participació dels establiments: Hotel Casamar i Hostal Sa Teula a Llafranc; i finalment el Restaurant Es Portió (Hotel Hostalillo), de Tamariu. El menú que ofereixen consta d’un vermut amb tres tapetes com a entrant, Es Niu, postres de recuit, vi, aigua i cafè, a partir de 40 euros, segons l’establiment.

L’Ajuntament de Palafrugell ha informat igualment que «tothom que degusti el menú obtindrà un tiquet per visitar les exposicions de la Fundació Josep Pla, la Fundació Vila Casas i del Museu del Suro, així com el Dipòsit Modernista de Can Mario» que serà vàlid fins al 31 de gener de l’any vinent.

Novament, la voluntat dels promotors de la campanya és fer arribar a totes les cases aquest plat tan emblemàtic i que no tothom pot cuinar. En aquest sentit, ha informat que «es manté l’aposta per fer que “Es Niu” arribi a totes les cases de Palafrugell i rodalies que vulguin recuperar, o simplement provar, el sabor d’un dels nostres plats més tradicionals. Amb aquest objectiu, els restaurants que participen de la campanya enguany també ofereixen la possibilitat que la gent s’endugui a casa racions preparades d’aquest plat exquisit».

Tot plegat amb la idea de perpetuar uns sabors perquè no es perdin d’un plat elaborat antigament per pescadors i que ara adquireix una important reputació i consideració entre els paladars més exigents. La campanya està promoguda per l’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell que ha remarcat la col·laboració oferta pels restaurants que hi participen «i que ens ofereixen, un any més, la possibilitat de gaudir d’aquest plat excepcional».