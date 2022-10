El pòsit de la tragèdia

El director gironí Isaki Lacuesta s’ha convertit en una de les veus més personals i suggeridores de la seva generació, capaç d’entrar en diferents terrenys, mai convencionals o previsibles, amb un estil molt propi i arriscat. El seu nou projecte, Un año, una noche, ha estat aplaudit a tots els festivals en que s’ha vist i ara arriba a les sales de cinema. Seguint la seva mirada inconformista, que sempre explora els racons més íntims dels personatges que tracta, la pel·lícula està protagonitzada per Ramón i Céline, una jove parella que es troba al local Bataclan de París quan és atacat per terroristes la nit del 13 de novembre de 2015. Quan l’assalt comença, el caos i la confusió que s’apodera del lloc fa que se separin, però tots dos troben refugi als camerinos del local. S’amaguen, angoixats per la possibilitat que el terror també arribi al lloc que els fa de refugi. Sobreviuen, poden explicar-ho, però l’experiència els deixa un pòsit que, gairebé sense adonar-se’n, els ha canviat per sempre. Ja no són els mateixos que van entrar al local, però és que tampoc saben ben bé en què s’han convertit. La història captura aquest moment fonamental a les seves respectives vides, però sobretot és una paràbola sobre una parella i les seves profundes transformacions, que no deixen de ser les d’una societat poc avesada a mirar l’horror (i les seves conseqüències) de cara.

Basada en el llibre de Ramón González, supervivent de la tragèdia, els guionistes Isa Campo, Fran Araújo i el mateix Lacuesta treballen a fons les subtileses i les ferides d’uns personatges que encarnen la perspectiva de l’espectador davant uns fets que pesen a la memòria col·lectiva però mai s’han vist tractats d’aquesta manera. Més que un relat a l’ús, és una immersió a les trencadisses que es produeixen l’ànima quan les persones s’emmirallen a la seva pròpia finitud. És un film d’extraordinària sensibilitat, rodat amb pols ferm (les escenes al Bataclan gelen la sang) i resolt amb l’esperit entre realista i poètic que ha caracteritzat la filmografia de Lacuesta des dels seus orígens. Una de les claus de Un año, una noche és la seva parella protagonista, Nahuel Pérez Biscayart i Noémie Merlant, que es fan tan creïbles en la pell dels personatges que semblen extrets d’un documental sobre el tema. Al seu costat, un gran planter de secundaris que inclou Alba Guilera, Natalia de Molina, el músic C. Tangana, Enric Auquer, Blanca Apilánez, Bruno Todeschini, Sophie Broustal i Quim Gutiérrez, en un registre molt diferent al que ens té acostumats.