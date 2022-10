Una certa escultura

A ningú se li escapa la dificultat de fixar, amb precisió, conceptes com el d’escultura, en part, per l’allau de propostes que s’aixopluguen sota aquest nom. Part de la culpa, si és que pretenem repartir-la, és de la crítica, una crítica incapaç de digerir unes pràctiques que, a partir dels anys 50 del segle passat i fins a l’actualitat, han destacat per la impuresa dels seus plantejaments i per la hibridació de llenguatges. L’obsessió per la novetat pròpia de les avantguardes només té sentit des d’una perspectiva historicista d’orientació teleològica: la crítica (no tota, però si una part rellevant) ha viscut entregada a la tasca impossible de cercar genealogies allà on, simplement, no n’hi ha (s’intenta fer digerible allò nou convertint-lo en familiar, mostrant els seus antecedents, els seus parents llunyans). Només així s’entén que hi hagi exposicions que identifiquin escultura amb volum.