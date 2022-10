Els ressons d’Emanuela

Emanuela Orlandi, de 15 anys i filla d’un treballador del Vaticà, va desaparèixer el 22 de juny del 1983. Moments abans, havia trucat a casa dient que un home se li havia apropat per oferir-li feina. Passaven les hores i la seva família no en tenia notícies, però quan van fer pública la seva desaparició i van donar el seu número de telèfon, aviat va quedar clar que podia tractar-se d’un segrest. El cas no va parar de complicar-se: al fet que realment semblava haver-se volatilitzat, s’hi sumava que el paper del Vaticà en tot l’afer començava a tornar-se molt sospitós. Gairebé 40 anys després, la sèrie documental de Netflix La chica del Vaticano; La desaparición d’Emanuela Orlandi reconstrueix tot el que ha anat passant gràcies a la família de la noia, que no està disposada a donar-la per morta, i a nombrosos testimonis, periodistes i policies que coincideixen a dir que el Vaticà ha estat sempre directament implicat en el cas. Veure’l representa constatar l’inexplicable hermetisme que acompanya tot el que té a veure amb el Papa, però sobretot quedar-se absolutament bocabadat davant les derivades d’un cas que no sembla tenir final.

Dirigida per Mark Lewis, autor de la magnífica A los gatos ni tocarlos, la sèrie documental no prova d’aclarir res per ell mateix (no és com Making a Murderer, per exemple, que va acabar impactant sobre la realitat) sinó que es dedica a ordenar tota la informació que hi ha al cas i deixar que sigui l’espectador qui tregui les seves conclusions. Algunes de les revelacions que fa són realment colpidores, perquè apunten a que la desaparició amaga uns motius molt escabrosos, i en d’altres entra en un terreny més accessori que potser allarga innecessàriament els episodis. En tot cas, és un True Crime molt recomanable perquè mira de cara la impunitat i el secretisme del Vaticà, sap donar dimensió humana al que explica (les intervencions de la família, i molt en concret del germà, és corprenedor) i està molt ben muntat, permetent una mirada molt acurada a tot el que se sap de la desaparició d’Emanuela. Acabes els seus quatre capítols pensant com pot ser que un cas que va arribar a tenir tantes implicacions polítiques no s’hagi resolt mai i, sobretot, que vivim en un món on els monstres són més a prop del que ens pensem.