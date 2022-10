Diversos espais · Fins diumenge 6 de novembre

Les Fires i Festes de Sant Narcís són sinònim d’atraccions, de celebracions populars com el correfoc o els castells, de castanyes, balls o sardanes. Però sens dubte, un dels elements més imprescindibles d’aquestes festes és la gran presència de la música. Des d’aquest divendres i fins al diumenge 6 de novembre, seran molts els grups i cantants que passaran per escenaris com el parc del Migdia i La Copa principalment, sense oblidar. Xebi SF, Nöia, Paula Grande, Maria Jaume, Doctor Prats, La Ludwig Band, Lágrimas de Sangre (imatge), Skatalà o Miki Núñez seran alguns dels principals noms que posaran la banda sonora. No cal oblidar tampoc els aperitius musicals, les festes alternatives i els concerts familiars.

Bokeh a la Sala Las Vegas · Música · Sant Feliu de Guíxols

Sala Las Vegas · Dissabte 29 d'octubre

La cantant neozelandesa de dream pop establerta a Berlín Bokeh i el grup ganxó de versions de folk i country Desert Inn, Palm Springs proposen una deliciosa vetllada aquest dissabte.

Halloween i Tots Sants · Fira · Lloret de Mar

Diversos espais · Fins dimarts 1 de novembre

Fira comercial amb activitats lúdiques i un passatge del terror. Al llarg del cap de setmana, i fins la festivitat de Tots Sants, hi haurà mercat d’artesania, teatre, cercaviles, tallers... entre d’altres.

La zombiewalk · Festa Major · Girona

Plaça del Vi · Dilluns 31 d'octubre

Organitzat pel Festival de Cinema Fantàstic i de Terror de Girona, l’Acocollona’t!, la desfilada de morts vivents s’ha convertit ja en tota una tradició de les fires de Sant Narcís. Per a tothom qui vulgui participar-hi, a la tarda a la plaça del Vi hi haurà taller per caracteritzar-se de zombie.

Un dissabte de castanyes · Fira · Maçanet de Cabrenys

Plaça de la Vila · Dissabte 29 d'octubre

La Fira de la Castanya de Maçanet de Cabrenys celebra una nova edició, com sempre en les dates properes a la festa de Tots Sants. Al llarg de tot el dia, el municipi s’omplirà de castanyes i castanyers, artesans de tot tipus i moltes activitats relacionades amb aquest producte tan típic de la tardor.

Fira de la castanyera · Fira · Begur i Esclanyà

Diversos espais · De dissabte 29 d'octubre a dimarts 1 de novembre

La Fira de la Castanyera amplia el nombre d’activitats i oferirà prop d’una quarantena de propostes dirigides a tota la família. Inclou propostes com l’Hora del Conte, tallers, sessions de cinema, una fira artesana, activitats i actuacions infantils, un túnel del terror, el recorregut «Truco Trato» o una castanyada.