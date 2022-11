El moment de la tragèdia

Que The Crown s’hagi convertit en un fenomen d’aquells que ens té pendents de la data d’estrena no és cap casualitat: a banda de la seva evident qualitat, ja que és una de les sèries en emissió millor escrites, ambientades i interpretades, ha anat creant un efecte mirall en què l’espectador veia reflectits episodis històrics que té molt presents k directament ha viscut. I no cal dir que la mort de la Reina, que sempre ha estat el puntal de la història, ha acabat disparant l’interès de les dues temporades que queden fins a l’infinit. La cinquena, que arriba dimecres a Netflix, és la que promet tenir els moments més intensos. Per la figura d’Elisabeth II, per descomptat, que aquí veurem amb el rostre de la veterana Imelda Staunton, però sobretot perquè documenta els esdeveniments que portaran a la mort de Lady Di i fins a quin punt va fer trontollar els fonaments de la monarquia britànica. Que els seus responsables són perfectament conscients del que tenen entre mans ho demostren els tràilers d’aquesta entrega, plantejats com una successió de clímaxs que hi veurem alguns dels episodis més controvertits de la història recent del país.

La cinquena temporada de The Crown comença amb la successió de conflictes que porten la relació entre Diana i Charles al llindar del divorci. Per un costat tenim la seva esfera íntima, cada cop més convulsa per la relació entre Charles i Camilla Parker-Bowles, hi per l’altre hi ha la creixent preocupació de la Reina, que voldria tant el seu fill com Lady Di resolguessin els seus problemes portes endins. Quan la desfeta es consuma, l’opinió pública es decanta clarament la figura de Diana, que es converteix en un problema molt seriós per a la monarquia. Mentre la Reina i el seu entorn miren d’apagar els focs mediàtics i Charles veu més a prop deixar d’amagar els seus veritables sentiments, la vida privada de Diana va guanyant més i més focus. Però cap dels implicats es pot arribar a imaginar quin serà el preu d’aquesta visibilitat. Coneixent els responsables de la sèrie segur que se les han empescat per convertir una història pròpia de les revistes del cor (com així va ser en el seu dia) en una enlluernadora successió de tensions palatines on han demostrat saber ser fidels a la realitat sense semblar que es limiten a recrear-la. Al costat de Staunton en el paper de Reina, les altres dues grans novetats d’aquesta temporada són Elizabeth Debicki, que té el repte d’estar a l’alçada de l’actriu que va interpretar Diana a la quarta, Emma Corrin; i Dominic West, a qui costarà veure fent de Charles sense pensar en els seus personatges a The Wire i The affair.