Enola Holmes adaptava les novel·les de Nancy Springer sobre la germana petita de Sherlock. I si bé és veritat que són una posada al dia molt orientada al públic juvenil, els seus textos aconsegueixen tenir una veu pròpia sense deixar d’homenatjar l’imaginari de Conan Doyle. I el més important, tenen una visió femenina molt moderna que posa l’accent en alguns aspectes que saben entroncar amb la realitat actual. La versió cinematogràfica per a Netflix va dividir el món d’una manera una mica absurda. En un costat, els que la veien com un atemptat als casos de Holmes i a l’altra, els que la defensaven com un producte d’entreteniment sense més complicacions. Veient-la sense prejudicis, es fa difícil no donar la raó a aquests últims, ja que al capdavall Enola Holmes no pretenia altra cosa que ser un film d’aventures d’aires clàssics en què el personatge principal interpel·la a una nova generació d’espectadors. I no és del tot cert que dinamiti l’herència de Conan Doyle, perquè la trama estava plena de picades d’ullet a alguns dels seus passatges més icònics. Avui s’estrena, també a Netflix, la seva segona part, que va més directe al gra perquè ja no li cal presentar la protagonista i aposta per un registre una mica més adult.

Enola Holmes 2 mostra la germana de Sherlock convertida en una celebritat pel ressò que va tenir el seu primer cas i disposada a fer-se un nom més enllà del prestigi del seu germà. Enola funda la seva pròpia agència de detectius, però aviat descobreix que no és tan fàcil sustentar el negoci quan es tenen pocs recursos. Un bon dia, quan ja havia perdut tota esperança, rep la visita d’una dona que li demana que trobi la seva germana. El cas, que al principi sembla la típica desaparició als baixos fons de Londres, acaba destapant una conspiració que afecta les classes altes. Malgrat la magnitud del cas Enola no es rendeix i, amb l’ajuda d’amics i família, s’embarca en el cas de la seva vida. Dirigida de nou per Harry Bradbeer, aquesta segona part es beneficia dels seus aires d’aventura desacomplexada, un agraït sentit de l’humor i l’entrega de Millie Bobby Brown, molt millor aquí que a la darrera temporada de Stranger Things. Al seu costat, vells i nous coneguts de la saga com Helena Bonham Carter, Sharon Duncan-Brewster, David Thewlis, Louis Partridge, Adeel Akhtar, Susan Wokoma, Hannah Dodd i Henry Cavill.