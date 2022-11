Buscant el silenci

És possible gaudir del silenci en plena natura? Doncs la resposta és totalment afirmativa. A Maçanet de Cabrenys disposen d’una guia que inclou 25 espais considerats idíl·lics per poder fer un recorregut allunyats de tota mena de sorolls i el brogit a què ens enfrontem diàriament. Es tracta d’una experiència que ens convida a gaudir de diferents paratges en un entorn natural a tocar la frontera amb França. La guia divideix els espais en tres categories temàtiques: els punts de silenci amb vistes espectaculars, els immersos al bosc, i els situats a tocar a punts d’aigua, segons consta textualment a la seva descripció.

Aquestes rutes es poden trobar dins de l’àmbit de l’anomenada Vall Infinita des d’on es convida als caminants i visitants a «gaudir en silenci de la remor de l’aigua, el cant dels ocells, o embadalir-se contemplant el paisatge». Aquests espais formen part del patrimoni natural de Maçanet de la Selva que disposa d’una completa xarxa per practicar el senderisme i rutes per fer en bicicleta i BTT. Les rutes i aquests espais de silenci estan perfectament descrits amb totes les seves coordenades amb el detall de la ubicació i les indicacions per arribar-hi sigui a peu, amb turisme o amb 4x4. Existeixen diferents graus de dificultats que haurem de tenir en compte a l’hora d’escollir la ruta que volem fer o l’espai a visitar. Sempre cal tenir present que l’elecció s’ha d’adequar a la nostra capacitat física. Les rutes es classifiquen en baixa, mitjana o alta. També s’informa en la presentació de la guia que «no es preveu la senyalització concreta dels punts de silenci per tal que l’impacte en l’entorn natural sigui el menor possible».

La guia ens obre un gran ventall de possibilitats. La llista dels espais proposats són: pont de Can Poquet, font de Les Creus, font d’en Coll, font de Can Saguer, pont de Can Saguer, gorga de les Dones, la Farga, font del Diví, bosc encantat, suro de la Pubilla, Molí d’en Robert, font de l’Aranyó, mirador de les Mines, castell de Cabrera, font de Les Salines, el Fau, collada dels Pous, coll del Pou de la Neu, font del Moixer, rocs Castell de Bac Grillera, mirador de la Gavarra, roc de Frausa, coll de Sant Martí i roc del Comptador. En la introducció i presentació de la guia trobarem detallats alguns aspectes els punts de silenci amb vistes, els punts de silenci situats dins del bosc i els punts de silenci que inclouen algun element d’aigua. També hi ha informació sobre l’accessibilitat amb les coordenades de tots els punts, l’accés a peu, l’accés que es pot fer en turisme o si l’accés està reservat a vehicles 4x4. I finalment, es concreta el nivell de dificultat de cada proposta.

La guia fa una descripció acompanyada d’una fotografia i un codi QR de cada un dels espais. La informació és molt completa i detallada i està escrita en quatre idiomes: català, castellà, anglès i francès.