La veritat de l’altre

Des de fa un temps s’han normalitzat les sèries que proven de fer aproximacions una mica originals a un tema molt recurrent, el de les relacions de parella. The State of the Union o Normal People en són exemples recents, que miren de refundar el gènere des de la reformulació de la seva estructura o bé superant els vells clixés a l’hora de descriure els personatges. En aquest context també s’hi pot situar Mamíferos, que té la seva principal singularitat en la suma de tons: té moments propis del drama psicològic, però en d’altres aposta per un humor negre o irreverent que trenca amb les expectatives de l’espectador. No acaba de funciona en cap dels seus fronts, sobretot perquè és menys trencadora del que es pensa, però es deixa veure per alguns apunts prou corrosius, per la manera que està rodada i perquè com a mínim no fa la sensació que l’has vist abans.

El protagonista de Mamíferos, Jamie Buckingham, és el típic individu que creu haver trobat la plenitud que sempre havia buscat. És un xef reconegut que té una estrella Michelin, té un entorn d’amics lleials que li riuen totes les gràcies i una dona atractiva, Amandine, amb qui està a punt de tenir el seu primer fill. Però la vida li dona una bufetada inesperada quan descobreix que Amandine, amb qui mai havia tingut cap mena de problema, té un secret que mai havia arribat ni a intuir. Amb l’ajuda del seu cunyat Jeff, Jamie s’embarca en una investigació de la seva pròpia vida íntima per entendre les motivacions de la seva dona i descobrir fins a quin punt ha estat vivint una mentida. Però tot intentant saber la veritat, per dolorosa que sigui, acaba provocant que el matrimoni de Jeff amb la seva dona Lue també comenci a fer aigües per tot arreu. Dividida en sis episodis de trenta minuts, el millor de Mamíferos és com va trencant el seu aparent costumisme amb unes sortides de to que parodien la tendència dels homes a creure que ho tenen tot controlat. Un dels seus principals al·licients és el seu notable planter d’actius i actors, format per James Corden (el conegut presentador televisiu intenta en tot moment no semblar massa ell mateix, tot i que no sempre ho aconsegueix), Colin Morgan, Henry Lloyd-Hughes, Melia Kreiling, Isla Gie, Cécile Fisera, Umulisa Gahiga i la gran Sally Hawkins. De producció britànica, Mamíferos s’estrena avui a Amazon.