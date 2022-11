Les comarques gironines presenten un bon ventall de propostes per sortir de casa aquest cap de setmana. N'hem fet una selecció per a tu.

Pa, xocolata i activitats per a totes les edats · Diumenge 20 · Plaça Rafael Masó, de Sant Gregori

La Fira del Pa i de la Xocolata celebra aquest diumenge una nova edició. Com cada any, la part central de la fira estarà centrada en la venda i degustació de productes de xocolata, pa i els seus derivats. Tanmateix, i amb l’objectiu de ser una fira clarament orientada al públic familiar, l’esdeveniment compta amb un espai lúdic per a nens i nenes, en el qual es duran a terme tallers de xocolata i pa, espectacles, jocs tradicionals, xocolatada popular, i moltes altres activitats. La fira està organitzada per l’Ajuntament de Sant Gregori i l’Associació de Comerciants i Empresaris de Sant Gregori Vall de Llémena.

«Ma solitud» de Guillem Albà · Dissabte 19 a les 18h, 20h i 22h · La Planeta, Girona

Guillem Albà torna a les seves arrels en el marc de la programació del festival Temporada Alta, amb un espectacle que arreplega el seu univers visual amb una experiència col·lectiva.

La proximitat i la qualitat · Dissabte 19 i diumenge 20 · Olot

La Fira Agroalimentària de Productes de Qualitat de Catalunya, Orígens, reunirà aquest cap de setmana una seixantena d’expositors d’arreu del territori i reconeguts cuiners al recinte Firal d’Olot.

La festa del FlamenGi · Dissabte 19 a partir de les 13h · Plaça Pere Calders, Girona

El festival de flamenc de Girona, el FlamenGi, proposa per aquest dissabte una sèrie d’activitats gratuïtes que tindran lloc a la plaça Pere Calders, al barri de Santa Eugènia. Així, hi haurà una flashmob (13 h), un dinar popular (14 h) i una exhibició a càrrec de Las Flamenquitas de Loli Carmona (14.15 h).

La veu del Càntut · De divendres 18 a diumenge 20 · Cassà de la Selva

La 6a edició del Càntut comptarà amb les actuacions de la Ludwig Band, el Pony Pisador i la inauguració anirà a càrrec d’Alba Careta. El festival també comptarà amb dos dinars de cantadors, un dels actes amb més demanda de les cinc edicions que porta el festival centrat en la cançó popular catalana.

Trobada de corals · Diumenge 20 a les 18h · Teatre La Gorga, Palamós

Coral El Progrés, Palamós Gospel Choir, Coral Tramuntana, Coro Rociero Azahares, Coral Escàlem i Fusions Grup Vocal. Sis formacions musicals ben diferents amb repertoris diversos, de la cançó tradicional catalana, la cançó marinera, gòspel, cants de sentiment andalús i els èxits més populars de la música pop.